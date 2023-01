«En 2015 cogimos el Ayuntamiento en un pozo. Hoy es distinto»

Tras casi ocho años en el gobierno de Telde, Carmen Hernández repasa en esta entrevista el pasado, presente y futuro del municipio.

-Se van a cumplir cuatro años de legislatura, dos con usted en la alcaldía. ¿Qué balance hace de estos últimos cuatro años?

-Me cuesta mucho hacer un balance obviando el mandato anterior. Cogimos el Ayuntamiento en 2015 hundido en un pozo económico y social. Hoy Telde es distinto. Desde la objetividad nadie puede cuestionar nuestro avance. Sabemos que queda mucho por hacer, pero el balance es positivo. Nuestro gran compromiso era pagar la deuda para que la ciudad se levantara y lo conseguimos doce años antes de lo previsto. Gracias a ello hemos podido mejorar sustancialmente los servicios públicos en estos cuatro años.

-¿En qué ha podido notar el ciudadano esa mejoría?

-Pues por ejemplo en esos más de 30 parques infantiles que se han renovado y modernizado, en las más de 200 calles que hemos reasfaltado y en todos los colegios que hemos podido mejorar. Cuando llegué al Ayuntamiento en 2015, se invertía de media 3.000 euros por colegio, ahora se les dedica más de 40.000 euros. Estamos muy comprometidos con la educación de calidad en la primera infancia, algo que a mi en lo personal, como docente que soy, me parece fundamental.

-¿En qué ha quedado el contrato de la basura que iba a mejorar el servicio?

-Estamos trabajando para reformar ese contrato, el expediente ya está terminado y estamos pendientes de la fiscalización por parte de la intervención. Para suplir esta falta de recursos hemos acometido campañas de limpiezas de choque en los barrios que también han tenido muy buena acogida por parte de los vecinos.

-Cuando tomó posesión hace dos años dijo que el mercado de Telde estaba a punto de reinaugurarse, ¿Qué ha pasado?

-El mercado se construyó en 1987 y hacía décadas que necesitaba una reforma. Recordemos que la Consejería de Industria nos corta la luz y nos obliga a hacer una renovación, la cual está prácticamente acabada. Estamos en la última fase de una reforma integral que se ha retrasado más de lo que quisiéramos por muchas cosas. Entre ellas, las últimas cuestiones tienen que ver con la crisis inflacionista, que nos ha obligado a revisar algunas cuestiones del contrato. Aun así, trasladamos a los comerciantes al Área Polivalente Narea. Por tanto, Telde no tiene su mercado cerrado, como muchos quieren hacer creer.

-¿Para cuándo el polideportivo de La Barranquera?

-Esta es una de las cuestiones que más me han ocupado el tiempo y que siguen ocupándonos a día de hoy. Esta fue una obra que desde el inicio tuvo problemas. A día de hoy la obra está terminada, estamos esperando el visto bueno de Industria y el enganche de Endesa. Solo faltaría que la empresa ponga de su parte para abrir el recinto lo más pronto posible.

-¿Sigue siendo Telde la ciudad del deporte?

-Totalmente. El municipio alberga más de 80 instalaciones deportivas, todas ellas ocupadas. Tenemos equipos en la élite y deportistas destacados a nivel internacional. Este gobierno apuesta por el deporte. Ello se demuestra en la mejoría de las infraestructuras deportivas, como el Hornillo, donde juega el Telde, equipo representativo de la ciudad. Hay que destacar también la renovación del pabellón Antonio Moreno, el fortín del Rocasa. Tampoco quiero olvidar que hace poco aprobamos un plan estratégico de subvenciones para todos los clubes del municipio, un apoyo que desapareció durante la gran crisis de este municipio. Muchas veces a los alcaldes nos valoran por el número de carreteras que asfaltamos, pero yo creo que es mucho más importante tener un pueblo formado, culto y sano, es por eso que venimos apostamos tanto por la educación, la cultura y el deporte.

-¿Qué nota le pondría a este legislatura?

-El mandato anterior fue de notable alto por haber cumplido el objetivo de quitarnos la deuda. A este le pondría un notable un poco más bajo, pues nos quedan proyectos por culminar. También es cierto que el reto era mucho más complicado de superar.

-Complete la frase. Lo mejor de estos cuatro años ha sido...

-Abrir las escuelas infantiles.

-¿Y lo peor?

-La pandemia.

-Tras su experiencia a dos bandas entre el Parlamento canario y el Ayuntamiento, ¿Repetiría?

-Que yo esté en el Parlamento me permite defender los intereses de Telde para que, por ejemplo, en los presupuestos de la comunidad autónoma aparezca dinero para el Paco Artiles, para la reforma del parque de San Juan o para reformar las viviendas públicas de Jinámar. Solo veo ventajas a nivel político. Tiene desventajas personales porque me obliga a hacer un esfuerzo enorme. Hay días que vengo al ayuntamiento a las 8.00 horas, cojo un avión a media mañana y por la tarde he vuelto a la Isla y estoy visitando un barrio. Aun así me compensa pensar que esta condición doble es buena para la ciudad.

-Su partido todavía no ha comunicado nada. ¿Se va a presentar a la alcaldía?

-El trabajo no está acabado. Me gustaría cerrar el ciclo con otros cuatro años. Desde ya digo que si los ciudadanos me vuelven a elegir como alcaldesa, este será mi último mandato. Ya serían doce años. Creo que es tiempo suficiente para culminar un proyecto. En cuatro años más podremos culminar esos proyectos infraestructurales en los que venimos trabajando y, además, hacer algo que para mi es muy importante, y que ya hemos empezado, que es dotar de músculo administrativo a la institución.

- Si en las próximas elecciones se repitiesen los mismos números que en mayo de 2019, ¿volvería a formar el mismo pacto?

-El pacto natural, porque así lo tenemos en el Gobierno de Canarias y en el Cabildo de Gran Canaria, es un pacto progresista, es decir, con el PSOE. Pero ellos no quisieron unirse a nosotros, prefirieron un formar un gobierno con la derecha y con quienes habían hundido esta ciudad. Ocurrió lo que ocurrió y me vi forzada a formar gobierno con otras fuerzas políticas, con las que hemos tenido un gobierno tranquilo y estable. Mi balance de este mandato es positivo. Qué pasará en el futuro no lo sé, pero no voy a vetar a nadie. La única línea roja que pondría sería la que he dicho siempre, la honestidad y trabajar por el bien común.

-Habla de líneas rojas ¿Hay partidos con los que no pactaría?

-No voy a hablar de nombres y apellidos, pero aquellos que se dedican a destruir, que no tienen ética, que son capaces de manipular, mentir y falsear, me cuesta mucho trabajar con ellos.

-¿Han existido conversaciones con Álvaro Monzón o Juan Martel para ir en las listas de Nueva Canarias en las elecciones de mayo?

-Yo me entiendo bien con todas las personas que trabajan por beneficio de toda ciudad y ellos dos son un claro ejemplo de ello. Pero no depende de mi con quienes vayan a ir a las urnas. No sé que van a hacer, pero no me importaría gobernar con ellos, en absoluto.

-¿Es Telde una ciudad dormitorio?

-Hay barrios que sí, pero por dos razones muy obvias, la calidad de vida que aquí existe y la cercanía a la GC-1. Esto provoca que la gente que trabaja en la capital vea con buenos ojos vivir con vistas al mar o muy cerca de la playa. Si encima están a tan solo 15 minutos de su puesto de trabajo, mejor todavía. Aún así nuestra población no ha crecido, por lo que no existe ningún fenómeno demográfico que demuestre que nos hayamos convertido en una ciudad dormitorio.

-El Gobierno ha apostado en los últimos tiempos por grandes proyectos en el litoral como la avenida de Melenara, la nueva carretera o la creación de un nuevo parque. ¿La costa está cogiendo el relevo del casco en términos de importancia para la ciudad?

-En absoluto. Son cosas distintas. San Gregorio como núcleo comercial y San Juan como principal zona de patrimonio histórico y artístico tienen todo nuestro respaldo. Hemos hecho una apuesta muy importante en la Zona Comercial Abierta de Telde, existen proyectos importantes en el centro como el desarrollo de Arauz o el polideportivo de La Barranquera y estamos realizando una apuesta importante por terminar los aparcamientos de San Gregorio, para el que tenemos financiación de más de 3 millones de euros y un proyecto. No por ello debemos darle la espalda a la costa, la cual ahora mismo aglutina un 35% de la población. Además, no es solo una zona en la que viven muchos teldenses, sino que, además, se trata de un lugar que visitan miles de personas y es un polo económico de la ciudad por la gran cantidad de restauración que aquí se encuentra. Eso tenemos que cuidarlo.

-¿Considera que le queda alguna asignatura pendiente?

-El patrimonio histórico. Ahí es verdad que no hemos cumplido. Tenemos que prestar especial atención a lugares como San Francisco o San Juan. Siguen existiendo desafíos en el municipio que queremos alcanzar. Si estuviese todo acabado ya no me presentaría más. A mi me gustan los retos, no soy una mujer que me guste estar acomodada ni en lugares donde me lo den todo hecho. Por eso le pediremos la confianza a los ciudadanos para continuar los próximos cuatro años.

-¿Está contenta con las últimas fiestas patronales?

-Somos un gobierno serio y riguroso. Es verdad que en el tema fiestas, en los últimos años hemos sido muy austeros porque había poco dinero y el que había quisimos priorizarlo en los servicios sociales, en el asfalto y resto de temas esenciales. Ahora que estamos levantando un poco la cabeza y teniendo mayor holgura económica, estamos mejorando. Creo que la cabalgata de Reyes ha sido un punto de inflexión donde se ha notado un salto de calidad. Igual que me ha llegado que las últimas fiestas de San Gregorio no tuvieron el esplendor que a la gente le hubiese gustado, también me han dicho que la cabalgata ha sido un éxito. Es verdad que hay que mejorar, pero también debemos tener en cuenta que los recursos eran limitados. Nuestro modelo de trabajo es ese, ir mejorando poco a poco. Es por ello que este año esperamos dar unas fiestas patronales mejores que las últimas.

-¿Cómo es la relación del gobierno local con el cuerpo de la Policía Local?

-Excelente. Solo tengo palabras de reconocimiento y agradecimiento hacia ellos. Existe una relación fluida, natural y de mucho compromiso y responsabilidad por esta ciudad. Lo mismo digo de Protección Civil, que hacen una gran labor y eso que no cobran. He tenido que vivir situaciones muy duras con ellos en estos ocho años, como las lluvias torrenciales cuando justo acababa de llegar a la alcaldía, desalojando al pueblo de Cazadores por un indencio o gestionando una pandemia. Otra cosa son los sindicatos, que reclaman lo que ellos creen, a veces de manera acertada y otras de manera equivocada.

-¿Qué le desea a este 2023?

-En lo personal solo espero salud para todos. Si algo nos enseñó la pandemia fue que esto es lo más importante en la vida. Como alcaldesa deseo que el municipio siga creciendo para que pronto vuelva a mostrar todo el esplendor que un día tuvo.