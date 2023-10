196 afiliados de CC en Telde solicitan la baja de la organización nacionalista

Un importante número de afiliados y afiliadas de Coalición Canaria en Telde, 196 militantes en concreto, han presentado ante la organización nacional del partido su baja voluntaria por los acontecimientos vividos en las últimas semanas ante la imposición de una gestora local a la organización de Coalición Canaria en el municipio de Telde por parte del Consejo Político Insular y la secretaría insular del mismo.

Estas solicitudes son el resultado del descontento generalizado que se suma a muchas otras voces de afiliados y afiliadas que dan por rota su relación con la organización política nacionalista ante lo que denominan una «cacicada» y una rotura total del sinónimo de unión y voz nacionalista en el principal municipio con número de afiliados para Coalición Canaria en la isla de Gran Canaria.

No se entiende que habiéndose llevado a cabo los procesos electorales pertinentes con la elección democrática de un secretario local y los órganos decisorios en la organización local, como establecen los estatutos de Coalición Canaria, ahora se impone una gestora compuesta en su mayoría por personas que no han tenido relación alguna con la organización municipal, que no han participado activamente en campañas electorales locales, en encuentros ciudadanos, en el tejido de la red de apoyo que siempre ha demostrado Coalición Canaria Telde en los diferentes barrios, sino que se determina un motivo alejado de la realidad para llevar a cabo una imposición «cortada a medida» de los intereses de la organización de Coalición Canaria en Gran Canaria.

Este grupo de 196 afiliados y afiliadas han presentado por las vías legales oportunas todas estas solicitudes ante la secretaría de organización nacional de Coalición Canaria para que se proceda de manera inminente a su baja del partido.

Un descontento que continua en aumento en el municipio de Telde y en Gran Canaria, ante la terrible decisión de la secretaría insular de dividir en vez de sumar, poniéndose de manifiesto por parte de los militantes que habrá́ más bajas en el futuro.