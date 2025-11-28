Telde se ilumina y da comienzo a la Navidad en un Parque Arnao lleno hasta el reboso Niños y niñas activaron el pulsador que alumbrará estas fiestas una ruta navideña con diez paradas obligatorias en San Juan y Los Llanos

CANARIAS7 Telde Viernes, 28 de noviembre 2025, 19:30 Comenta Compartir

La ciudad de Telde inauguró este viernes oficialmente la Navidad e iluminó sus calles, tras el encendido de luces oficial celebrado en un Parque Arnao a rebosar. El espacio, convertido en estas fiestas en el Jardín de la Navidad, aglutinó a miles de personas, entre niños y niñas y mayores, que no quisieron perderse uno de los acontecimientos más esperados en el municipio. Así, menores de entre el público fueron los encargados de darle al pulsador que llenó de color y brillo el espacio y puso en marcha una ruta navideña con diez paradas obligatorias, entre diferentes puntos de San Juan y Los Llanos.

La velada arrancó en el Parque Franchy Roca con un pasacalles anunciador del festejo, donde muñecotes infantiles y la música de la Banda Isleña hicieron su magia para acompañar a pequeños y adultos en un recorrido lleno de ilusión hasta el Parque Arnao. Allí, en el ahora Jardín de la Navidad, esperaban miles de personas a que cobrara vida el gran acontecimiento, que no dejó indiferentes y encendió 290 motivos navideños y 166 figuras en 3D, árboles de Navidad entre cinco y 12 metros de altura, y 16.000 metros de cordón luminoso repartidos entre barandillas, árboles y otros elementos.

«Muchas gracias a todas y a todos los asistentes por, una edición más, hacer de este encendido un momento para no olvidar en la ciudad», señaló el alcalde, Juan Antonio Peña. Con el encendido, se dio por inaugurada la Ruta de la Navidad, ideada por la Concejalía de Alumbrado, que coordina Juan Francisco Artiles, de la mano de la empresa concesionaria del alumbrado, Elecnor.

Un recorrido que parte desde la Casa de Papá Noel, en la plaza de los Guanartemes, y continúa por la plaza de San Juan y sus coronas de los Reyes Magos; el Bosque de los Sueños, en el Parque Lulú; el Jardín de la Navidad, en el Parque Arnao; la Fuente de los Deseos, en el mismo Parque Arnao; el Carruaje Mágico de la Navidad, en la Avenida de la Constitución con la calle Andrés Manjón; el photocall Campana Navideña, en la misma avenida con la calle Argentina; el photocall Bola Navideña, en la misma avenida con la calle Navarra; el photocall Paquete de Regalo Navideño, en la misma avenida con las calles Ruiz y Poeta Fernando González; pantallas gigantes en la plaza de San Gregorio; y un cartel muy especial en el Parque Franchy Roca, finalizando en la rotonda de La Barranquera, atravesando arcos llenos de estrellas en la calle Doctor Melián.

Las diferentes paradas de la Ruta de la Navidad estarán iluminadas, todos los días de la semana, de 18.30 a 23.30 horas.