Presentación de la Jornada Gastronómica del Gofio. C7

Telde acogerá durante este fin de semana la Jornada Gastronómica del Gofio

Del 6 al 8 de noviembre, la ciudad será partícipe de la puesta en valor de este producto emblemático | La Asociación de Empresarios de San Gregorio organizan esta iniciativa donde colaborarán siete establecimientos

CANARIAS7

CANARIAS7

Telde

Martes, 4 de noviembre 2025, 16:47

Un total de siete establecimientos de las zonas comerciales abiertas de San Gregorio y San Juan, en Telde, participan este año en la VIII Jornada Gastronómica del Gofio, una iniciativa que impulsa la Asociación de Empresarios de San Gregorio con la financiación del Cabildo para promocionar y dinamizar el consumo de este producto local.

Las jornadas se celebrarán durante los días 6, 7 y 8 de noviembre, y los establecimientos participantes en esta edición son: La Tunera, Oasis Chill Out, La Canela, Churrería Melián, Viva Café, Encurtido Antequera y Ca Nerea. Cada uno ofrecerá propuestas culinarias originales y creativas con el gofio como ingrediente protagonista -desde un escaldón de pescado con gofio a una tarta de queso y gofio o unos churros- manteniendo la esencia tradicional pero explorando nuevas tendencias gastronómicas para sorprender al público.

Minerva Alonso, consejera de Desarrollo Económico del Cabildo, destacó la importancia de iniciativas como esta, que combinan gastronomía, identidad cultural y apoyo al tejido local. «Estas jornadas son un ejemplo de cómo la innovación y la tradición pueden ir de la mano. El gofio es parte de nuestra historia, pero también un producto con infinitas posibilidades culinarias. Y cuando lo ponemos al servicio de la restauración local, generamos valor, dinamización económica y orgullo de producto propio», remarcó.

La consejera invitó a la ciudadanía a recorrer los establecimientos participantes y «descubrir el talento de los restauradores que, cada año, se superan con nuevas propuestas», en un fin de semana repleto de gofio.

