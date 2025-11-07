Telde acoge este sábado la segunda edición del Mercado Vecinal de Segunda Mano El Ayuntamiento duplicará las carpas de la primera convocatoria y permanecerán abiertas de 10.00 a 18.00 horas

El Mercado Vecinal de Segunda Mano en su primera edición el pasado mes de julio.

La ciudad de Telde tiene todo preparado para celebrar hoy la segunda edición del Mercado Vecinal de Segunda Mano, tras el éxito de la primera convocatoria en el pasado mes de julio.

El encuentro tendrá lugar en el parque Franchy Roca y contará con 20 puestos en los que se podrán encontrar artículos seminuevos de todo tipo, como ropa, libros, juguetes, muebles o herramientas. El objetivo de esta iniciativa, impulsada por la Concejalía de Participación Ciudadana, que dirige Janoa Anceaume, es fomentar la economía circular, la participación positiva, el consumo responsable y la reducción de residuos.

Tras el éxito de la primera edición, el Ayuntamiento ha duplicado la capacidad del mercado debido al notable interés ciudadano, con más de sesenta solicitudes de participación recibidas en el proceso de inscripción. El mercado se desarrollará de 10.00 a 18.00 horas.

El II Mercado Vecinal de Segunda Mano se desarrollará de 10.00 a 18.00 horas, e incluirá una completa programación de actividades infantiles gratuitas. De 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 19.00 horas, los más pequeños podrán disfrutar de castillos hinchables, pintacaras y del Ludo Parque Gregorito.

Asimismo, a las 12.00 horas, el público infantil podrá asistir al espectáculo del Mago Adrián, que ofrecerá un show participativo cargado de humor y magia.

La concejala de Participación Ciudadana, Anceaume, destaca el carácter transformador del proyecto, señalando que «este mercado es un ejemplo claro de participación real, organizada y con impacto social. No solo reduce residuos y promueve sostenibilidad, sino que convierte un espacio público en un punto de encuentro ciudadano sano y positivo. Telde está respondiendo con implicación, y eso dice mucho de nuestra ciudad».

