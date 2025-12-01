Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen panorámica de Tejeda, en Gran Canaria.
Imagen panorámica de Tejeda, en Gran Canaria. Juan Carlos Alonso

Tejeda sigue en la carrera por ser el pueblo elegido por Ferrero Rocher

Cudillero, Fuente del Maestre y Tejeda pasan a la tercera fase | El municipio ganador recibirá el emblemático alumbrado navideño de la marca como premio de esta edición

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaira

Lunes, 1 de diciembre 2025, 13:41

Comenta

La marca Ferrero Rocher inicia una nueva etapa de la campaña «Juntos Brillamos Más» y revela los tres pueblos que competirán por ganar la duodécima edición del certamen y disfrutar del emblemático alumbrado navideño.

Los tres pueblos semifinalistas son Tejeda, Cudillero (Asturias), Fuente del Maestre (Extremadura) son las localidades que, desde hoy y hasta el próximo 7 de diciembre, participarán en la penúltima fase de la iniciativa. Finalmente, el día de 17 se dará a conocer el pueblo seleccionado.

A lo largo de las fases, la expectación por lograr ser el pueblo elegido por la marca ha sido muy buena, señalan desde Ferrero. El aumento en las búsquedas online de los municipios participantes refleja el interés que la iniciativa despierta entre los consumidores, así como su impacto positivo en la visibilidad y proyección de estas localidades.

El proceso de votación se está llevando acabo a través de la página web oficial de Ferrero Rocher. Si quieres que Tejeda brille este año con luz propia, puede votar aquí.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El fútbol, la trampa que usó Kenneth, el presunto depredador sexual
  2. 2 El caos del Mirador del Atlante: maltrato al patrimonio, obras ilegales y fiestas prohibidas
  3. 3 Mininos asesinos en los espacios naturales de Gran Canaria
  4. 4 El Perola se despide con una gran fiesta
  5. 5 Susanna Griso dejó constancia de su paso por el sur de Gran Canaria, con fotos y en la playa en El Senador
  6. 6 Fallece en la capital tras chocar con su moto contra un coche
  7. 7

    «Me dio un chupito y perdí el control de mi cuerpo. Me violó en su casa»
  8. 8 Canarias, quinta comunidad con más casos de VIH: «Se está banalizando»
  9. 9 Poga%u010Dar acapara la atención en Arucas pero no llega al Pico de las Nieves
  10. 10 El Cabildo inicia un proceso de desahucio de okupas en las naves de Los Corralillos

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Tejeda sigue en la carrera por ser el pueblo elegido por Ferrero Rocher