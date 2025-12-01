Tejeda sigue en la carrera por ser el pueblo elegido por Ferrero Rocher Cudillero, Fuente del Maestre y Tejeda pasan a la tercera fase | El municipio ganador recibirá el emblemático alumbrado navideño de la marca como premio de esta edición

La marca Ferrero Rocher inicia una nueva etapa de la campaña «Juntos Brillamos Más» y revela los tres pueblos que competirán por ganar la duodécima edición del certamen y disfrutar del emblemático alumbrado navideño.

Los tres pueblos semifinalistas son Tejeda, Cudillero (Asturias), Fuente del Maestre (Extremadura) son las localidades que, desde hoy y hasta el próximo 7 de diciembre, participarán en la penúltima fase de la iniciativa. Finalmente, el día de 17 se dará a conocer el pueblo seleccionado.

A lo largo de las fases, la expectación por lograr ser el pueblo elegido por la marca ha sido muy buena, señalan desde Ferrero. El aumento en las búsquedas online de los municipios participantes refleja el interés que la iniciativa despierta entre los consumidores, así como su impacto positivo en la visibilidad y proyección de estas localidades.

El proceso de votación se está llevando acabo a través de la página web oficial de Ferrero Rocher. Si quieres que Tejeda brille este año con luz propia, puede votar aquí.

