Tejeda disfruta de más de 550 kilos de tapas de cordero Cientos de personas se deleitaron con los productos locales grancanarios en las jornadas 'Entre Corderos y Fogones'

CANARIAS7 Tejeda Sábado, 29 de noviembre 2025, 16:34

El aroma, el sabor, la música, la tradición y la apuesta por el producto local subieron este sábado hasta Tejeda para protagonizar la gran jornada festiva dentro de las IX Jornadas Gastronómicas 'Entre Corderos y Fogones', una iniciativa impulsada por la Consejería de Sector Primario, Soberanía Alimentaria y Seguridad Hídrica del Cabildo de Gran Canaria y la Asociación de Productores de Queso Artesanal del Noroeste de Gran Canaria (Proquenor) con la colaboración de los ayuntamientos de Santa María de Guía, Gáldar, la Villa de Moya y Tejeda.

La jornada se desarrolló en pleno casco del municipio cumbrero y fue inaugurada por el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, junto al consejero de Sector Primario, Miguel Hidalgo, el alcalde de Tejeda, Francisco Juan Perera, el presidente de Proquenor, José de la Cruz Mendoza, y representantes de los municipios colaboradores.

La jornada de hoy estaba diseñada para todos los paladares y en ella se ofrecieron más de 550 kilos de tapas de cordero que, junto a las tapas de queso, se ofertaron a tres euros la unidad. Además, pudieron acompañarse con los vinos de las bodegas tejedenses Peña Rajada y Bentayga, así como con tortillas de carnaval y dulces, como ya es tradicional en un encuentro que rota por los municipios colaboradores y en el que tampoco faltaron las actividades infantiles, y varias actuaciones musicales, como la del verseador Yeray Rodríguez.

Reconocimiento a Antonio Morales

«Es una fiesta para animar al producto local que cuenta con todo el apoyo del Cabildo de Gran Canaria», afirmó Antonio Morales, quien recibió un reconocimiento en forma de un cuchillo canario y una placa por parte de Proquenor por su «compromiso y cercanía con el sector ganadero».

Tras ello, el presidente del Cabildo puso en valor el trabajo de coordinación que realiza la Consejería que coordina Miguel Hidalgo de la mano «de las mujeres y hombres del mundo rural, que son imprescindibles para mantener el territorio y el paisaje, comer más sano, reducir la huella ecológica y luchar contra los incendios».

Además de este gran festejo, desde el pasado día 17 de noviembre y durante los tres fines de semana siguientes, está en marcha una campaña promocional del cordero grancanario, en la que participan 18 restaurantes (siete de Gáldar, cuatro de Moya, tres de Santa María de Guía y cuatro de Tejeda), cuyos chefs cocinan para sus clientes platos elaborados con este producto, del que se prevé que se consumirán alrededor de 1.755 kilos. En el cartel anunciador del evento, en la página web de Proquenor y en las redes sociales de los demás organizadores se puede encontrar un código QR con la información sobre los horarios, números de teléfono para reservas, ubicaciones y recetas.

Los datos del Cabildo y Proquenor reflejan que las distintas ediciones de 'Entre Corderos y Fogones' están siendo un revulsivo para el sector ganadero y quesero, puesto que desde que se iniciaron estas jornadas de valorización del cordero local, las cantidades se han incrementado en más del 50%, según los datos de Mataderos Insulares de Gran Canaria, la empresa pública del Cabildo que también colabora con la organización de este evento.

Las jornadas están en el marco del Plan Estratégico para el Sector Primario de Gran Canaria del Cabildo centrado, por una parte, en la valorización del producto local y, por otro lado, en la diversificación de recursos para el sector ganadero insular, con la consecuente mejora de la rentabilidad de sus explotaciones. Se suma al Plan Insular de Desarrollo de la Ganadería Sostenible para mejorar la competitividad del mundo rural a través de la formación, la transferencia tecnológica, el asesoramiento y las ayudas al sector primario.