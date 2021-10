Las tres tarifas planas de guaguas sumaron 55.250 recargas en septiembre

Las tres tarifas planas de transporte público en guagua existentes en Gran Canaria acumularon 55.250 recargas a lo largo del último mes de septiembre, 33.404 de ellas de Wawa Joven, 22.472 del Bono Residente y 374 de la Tarjeta Oro. Con ello, sus usuarios aportaron 1.445.072 euros a la financiación de las seis empresas que prestan el servicio en la isla a cambio de viajar ilimitadamente en cualquier línea.

Esos 1,44 millones que el mes pasado ingresaron en las arcas de la Autoridad Única del Transporte (AUT) los usuarios de tarifas planas de guaguas suponen un importe muy inferior al posible si todos los poseedores de alguna de esas tres tarjetas las hubiesen recargado en septiembre porque su cifra es ya de 138.696 personas. Es decir, las recargas del mes pasado no llegaron al 40% de las tarjetas que están dadas de alta.

En relación a los dos años anteriores, las 55.250 tarifas planas renovadas en septiembre de 2021 son 12.454 más que las del mismo mes de 2019, cuando se recargaron 42.796 y la covid no había aparecido. Son 14.149 recargas más que en septiembre de 2020 (41.101), cuando el transporte pública empezaba a recuperarse de la pandemia.

La más barata de las tres tarifas planas, denominada Wawa Joven, es la más utilizada. El último mes se recargaron 32.404 de las 76.546 tarjetas dadas de alta. Con un precio de 20 euros al mes desde el 1 de enero de 2021, frente a los 28 que se pagaban desde su puesta en marcha el 1 de septiembre de 2018, en septiembre la utilizaron 8.660 menores de 28 años más que dos años antes, cuando la renovaron 23.744. Son 11.128 más que en el mismo mes de 2020.

Para obtener la tarjeta Wawa Joven basta con ser residente de cualquier municipio canario, al no estar limitada a los jóvenes grancanario, y no haber cumplido los 28 años de edad, se sea estudiante o no.

De los 61.250 canarios que tienen el Bono Residente solo 22.472 lo recargaron en septiembre, ni el 37% de los que están dados de alta en la tarjeta que cuesta 35 euros al mes desde el 1 de mayo de 2019. Desde su activación, el 19 de noviembre de 2018, había costado 40 euros.

Frente al notable incremento de usuarios de Wawa Joven en relación a los dos años anteriores, las recargas del Bono Residente solo superan en 3.701 a las de septiembre de 2019 y en 2.948 a las de ese mes de 2020.

La cifra de Tarjetas Oro no ha dejado de crecer (cuesta 28 euros al mes), y ya son 900 dadas de alta. Se recargaron 281 en septiembre de 2019, 301 un año después y 374 el mes pasado.