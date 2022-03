Tania Naya: «San Bartolomé supera a Marbella y sabemos lo que pasó allí»

Tania Naya, interventora en el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, enmarcó la denuncia que han presentado contra ella en la Fiscalía a los numerosos intereses económicos que hay en el municipio. «Para mí San Bartolomé supera al Ayuntamiento de Marbella, y todos sabemos lo que pasó allí, ¿verdad?», dijo en declaraciones este miércoles a Cope Canarias en un momento en el que invitó a la audiencia a reflexionar sobre por qué le ponen una denuncia «a una simple funcionaria».

Naya insistió en defender que no incumple normativa alguna por estar ejerciendo funciones de habilitada nacional en seis instituciones u organismos diferentes (siete hasta mediados de agosto de 2021) y contextualizó el «ataque» que ha recibido al intento de quitarla de en medio porque perjudica ciertos intereses. «Es un ayuntamiento que mueve muchísimo dinero y muchísimos intereses económicos. Desde dentro y desde fuera. Nuestra principal función (en relación a su puesto como habilitada nacional) es el control de la legalidad y cuando uno lleva a cabo escrupulosamente sus funciones, a lo mejor arruina el negocio de algunos que realizaban una serie de prácticas que no son conformes», abundó ante los micrófonos de la cadena Cope. Le preguntaron si con ello se refería directamente al empresario que ha puesto la denuncia y Naya respondió: «Ese empresario actúa en nombre de otros, no por su cuenta y riesgo. Todos sabemos perfectamente quiénes son esas personas y que el único objetivo que tienen es quitarme de en medio para seguir campando a sus anchas y hacer lo que han venido haciendo hasta ahora durante muchísimos años. Claro, ahora el negocio se les ha arruinado porque yo no voy a entrar por el aro y no voy a consentir determinadas actuaciones», sentenció.

Recordó que a ella le toca controlar la legalidad y que «ese es el problema». En ese sentido, lanzó un mensaje claro. «Lo que vea que no es correcto lo voy a trasladar a las instancias a las que tenga que trasladarlo».

Luego aclaró que con sus palabras no se refería al Ayuntamiento en sí, sino a «determinadas personas dentro y fuera del Ayuntamiento». Y que si lo decía tan abiertamente es porque lo está «sufriendo». «Se han dicho muchas cosas contra mí por hacer daño, porque como saben que yo no tengo nada que ocultar, simplemente intentan desprestigiar a una profesional para hacerle daño, primero, psicológico y, segundo, profesional».

A la denuncia a la que alude Naya le dio trámite la Fiscalía Provincial, que la remitió al Juzgado de Instrucción número 2 de San Bartolomé, donde se han abierto diligencias. Trata de averiguar si la interventora incurrió en una presunta prevaricación al acumular cargos de habilitada nacional en hasta siete instituciones diferentes. Naya insiste: cumple esas funciones conforme a ley.

«No me autonombro en los sitios, a mí me nombran»

Naya reconoció este miércoles en la Cope que a la gente le puede extrañar que desempeñe tantas funciones, pero aclaró que plazas como la de ella se obtienen en convocatorias que hace el Ministerio de Política Territorial y Función Pública a nivel nacional y que escasean en España, de ahí que los habilitados estén en varias instituciones a la vez. Y subrayó otra clave. « Yo no me autonombro, a mí me nombran y el órgano que me nombra es con el procedimiento legalmente establecido y con la remuneración establecida», aclaró, en alusión a la Dirección General de la Función Pública del Gobierno de Canarias.