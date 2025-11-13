El 85% de las subvenciones del Cabildo de Gran Canaria para 2026 son a dedo El informe de Intervención critica que se mantenga esa tendencia cuando debe ser «un procedimiento excepcional», no la norma | Esas ayudas suman el 52% del importe de las subvenciones

Jesús Quesada Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 13 de noviembre 2025, 18:43

El proyecto de presupuestos del Cabildo de Gran Canaria para 2026 incluye más de 850 subvenciones nominativas (a dedo) que representan un 85% de las previstas en esas cuentas y un 52% del importe total de estas ayudas, descontadas las aportaciones a organismos autónomos, sociedades, consorcios y fundaciones dependientes.

Así lo destaca el informe de Intervención sobre las cuentas aprobadas inicialmente, que critica que el Cabildo mantenga esa tendencia pese a que la concesión de subvenciones nominativas «debería ser un procedimiento excepcional» y no la norma.

Intervención recuerda que aunque la Ley General de Subvenciones habilita este procedimiento, recoge que «el procedimiento ordinario de concesión de subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia competitiva», recurriéndose a la concesión de subvenciones directas nominativas solo cuando tengan un carácter excepcional.

El informe de la Audiencia de Cuentas sobre subvenciones concedidas por los cabildos en 2019 ya advirtió que del total de subvenciones dadas por esta corporación insular en ese ejercicio se concedieron por concesión directa el 89,1%, que representaban el 84,5% del importe total concedido, «normalizando el procedimiento de concesión directa de subvenciones, tratándose de un procedimiento excepcional».

Subvenciones duplicadas

Intervención critica también que la existencia de diferentes servicios que prevén la concesión de ayudas nominativas a ayuntamientos, empresas y entidades sin ánimo de lucro en áreas competenciales delegadas en otras consejerías o en organismos dependientes «puede dar lugar a la duplicidad de concesiones, tanto por la existencia de más una subvención nominativa a la misma entidad como por la posible colisión con convocatorias en concurrencia competitiva de las consejerías competentes» por la materia.

Este hecho, agrega, contraviene las bases de la ordenanza general de subvenciones y las de ejecución del presupuesto, que establecen la imposibilidad de que se otorguen dos o más subvenciones destinadas a financiar la misma actuación con cargo al mismo ejercicio presupuestario.

Como ejemplo, Intervención detecta la previsión de concesión de subvención para gastos de funcionamiento a la Asociación para la Memoria Histórica de Arucas en el Servicio de Presidencia y para gastos de gestión y actividades en el Servicio de Vicepresidencia.

Y también que el Servicio de Presidencia prevé una subvención nominativa para el coro de la Asociación de Amigos Canarios de la Ópera que, en los cuatro años precedentes, ha sido modificada a la baja para trasladar la financiación al Servicio de Cultura, que dispone de una subvención para gastos generales de dicha entidad.

Esto «supone una merma en la eficiencia administrativa al duplicarse atribuciones y costes de gestión», advierte el informe.