Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Canarias en alerta por la borrasca Claudia, última hora en directo: clases suspendidas, lluvias e inundaciones
Agente señalizando con spray el bache revienta-gomas del vial costero en Telde.
Agente señalizando con spray el bache revienta-gomas del vial costero en Telde. C7

Spray para alertar del bache revienta gomas en Telde

El socavón, en pleno vial costero, ha provocado al menos una decena de incidentes en el último mes | Agentes de la Policía Local señalizan el agujero, de varios centímetros de profundidad

Gaumet Florido

Gaumet Florido

Telde

Martes, 11 de noviembre 2025, 18:25

Comenta

Agentes de la Policía Local de Telde señalizan con un spray un bache de considerables proporciones situado en el vial costero después de que reventara, casi a la misma hora, las gomas de dos coches. Fue pasadas las cuatro de la tarde de este martes. A uno le picó un neumático y a otro, dos, las dos ruedas del mismo lado.

Los policías optaron por esta solución provisional para evitar que el socavón siga engordando su lista de afectados, que suma una decena de incidencias en el último mes. Las últimas se produjeron las tardes del viernes y el sábado pasado.

El agujero en el asfalto, de varios centrímetros de profundidad, se halla en sentido Salinetas-GC-1, en el ramal de salida de la rotonda que ordena las conexiones del vial costero con el Mercadona de Salinetas y el tramo medio del polígono industrial.

Vehículo sorteando el socavón una vez señalizado.
Vehículo sorteando el socavón una vez señalizado. C7

No es la primera vez que la calzada que comunica buena parte de los barrios del litoral de Telde y que hace de alternativa a la GC-1 protagoniza incidencias derivadas del mal estado de su pavimento. El ramal de salida hacia el sur por la autovía llegó a estar en tal mal estado que dio lugar a un choque institucional entre el Ayuntamiento de Telde y el Cabildo, resuelto tras la decisión de esta última corporación, titular de la vía, de reasfaltar ese tramo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Atentos a la borrasca Claudia: «podría ser uno de los episodios más adversos de los últimos años en Canarias»
  2. 2 ¿Cuándo y cómo pagar los impuestos en Las Palmas de Gran Canaria el próximo 2026?
  3. 3 La Aemet enciende los avisos por el impacto de la borrasca Claudia en Canarias y un experto advierte de sus consecuencias
  4. 4 Canarias se prepara para la borrasca Claudia: este es el protocolo para la suspensión de clases en los colegios
  5. 5 Don Zoilo fulmina el carril bici: un peligro y «una chapuza»
  6. 6 No habrá clases la tarde del miércoles: Canarias suspende la actividad lectiva en La Palma, Tenerife, La Gomera y El Hierro por la borrasca Claudia
  7. 7 Una esquinita que huele a lo de siempre: Así es la nueva era de Gazuza
  8. 8 Canarias avanza en un decreto para sancionar a los parados que rechacen un empleo o formación
  9. 9 Varios heridos tras impactar un coche contra un comercio en San Fernando
  10. 10 La imagen que muestra el impacto que tendrá la borrasca Claudia en Canarias: hasta 100 litros por metro cuadrado

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Spray para alertar del bache revienta gomas en Telde