Spray para alertar del bache revienta gomas en Telde El socavón, en pleno vial costero, ha provocado al menos una decena de incidentes en el último mes | Agentes de la Policía Local señalizan el agujero, de varios centímetros de profundidad

Gaumet Florido Telde Martes, 11 de noviembre 2025, 18:25 Comenta Compartir

Agentes de la Policía Local de Telde señalizan con un spray un bache de considerables proporciones situado en el vial costero después de que reventara, casi a la misma hora, las gomas de dos coches. Fue pasadas las cuatro de la tarde de este martes. A uno le picó un neumático y a otro, dos, las dos ruedas del mismo lado.

Los policías optaron por esta solución provisional para evitar que el socavón siga engordando su lista de afectados, que suma una decena de incidencias en el último mes. Las últimas se produjeron las tardes del viernes y el sábado pasado.

El agujero en el asfalto, de varios centrímetros de profundidad, se halla en sentido Salinetas-GC-1, en el ramal de salida de la rotonda que ordena las conexiones del vial costero con el Mercadona de Salinetas y el tramo medio del polígono industrial.

Vehículo sorteando el socavón una vez señalizado. C7

No es la primera vez que la calzada que comunica buena parte de los barrios del litoral de Telde y que hace de alternativa a la GC-1 protagoniza incidencias derivadas del mal estado de su pavimento. El ramal de salida hacia el sur por la autovía llegó a estar en tal mal estado que dio lugar a un choque institucional entre el Ayuntamiento de Telde y el Cabildo, resuelto tras la decisión de esta última corporación, titular de la vía, de reasfaltar ese tramo.

