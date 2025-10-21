'Spotters': pasión por los aviones a golpe de clic

Rafael Falcón Ingenio Martes, 21 de octubre 2025, 19:10 Comenta Compartir

Canarias acoge estos días unas maniobras militares de primer nivel. La misión Ocean Sky reúne a más de 40 aeronaves, entre ellas F-18M y Eurofighter españoles, Eurofighter alemanes, F16 portugueses y griegos, F-15E de la USAFE -Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos en Europa- y, por primera vez en un ejercicio internacional en España, el Su-30MKI de la Fuerza Aérea de la India, con la Base Aérea de Gando como centro de operaciones.

Esta importante cita militar, organizada y coordinada por el Mando Aéreo de Combate, reúne a fuerzas aéreas de España, Alemania, Portugal, Grecia, Estados Unidos e India, con la presencia de observadores de Suecia y Arabia Saudí, y ha despertado un enorme interés entre los 'spotters', aficionados a la fotografía aeronáutica. Los alrededores del aeropuerto de Gran Canaria, en la zona de El Burrero, en horario matinal, y en Las Puntillas, por las tardes, se llenan estos días de estos apasionados de los aviones. El ejercicio Ocean Sky se consolida como uno de los principales entrenamientos de combate aéreo de Europa y los 'spotters' han venido a Gran Canaria a no perderse la cita.

«Es mi gran afición. Trabajo con aviones y desde niño mi principal juguete ha sido un avión. Nací en Gran Canaria, pero llevo muchos años afincado en Madrid. Este año he estado en diversas maniobras y exhibiciones aéreas, y me he desplazado a Portugal y Reino Unido. Este ejercicio Ocean Sky lo tenía planificado desde hace mucho tiempo y ha sido también una ocasión especial para visitar a la familia», destacaba Antonio Henríquez. Para él, los alrededores del aeropuerto de Gran Canaria ofrecen unas condiciones excepcionales para los 'spotters'.

Equipados con cámaras imponentes, ataviados con toda clase de utensilios, incluido escaleras, y comida para afrontar una jornada intensa, los 'spotters' están disfrutando en Gran Canaria. Y todo por intentar tener una buena instantánea. «Somos unos apasionados de los aviones. Yo planifico mis vacaciones en relación a los distintos acontecimientos que haya en Europa. Es la sexta vez que vengo a Gran Canaria. Me he trasladado desde Berlín», destaca Uli, un oficinista alemán que lleva más de 40 años como 'spotter'.

Con mucha paciencia y un gran conocimiento técnico del sector, los 'spotters' se dedican a capturar imágenes de aeronaves en todo su esplendor, especialmente en esos momentos decisivos del despegue y aterrizaje. Para muchos, los 'spotters' son los verdaderos cronistas de la aviación, congelando en cada toma la belleza de un sector que inspira a millones de personas.