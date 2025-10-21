Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Arsenal - Atlético, en directo
Los 'spotters' están disfrutando estos días en Gran Canaria de las maniobras militares Ocean Sky.
Los 'spotters' están disfrutando estos días en Gran Canaria de las maniobras militares Ocean Sky. Cober
Operación militar

'Spotters': pasión por los aviones a golpe de clic

La misión Ocean Sky llena de aficionados los alrededores del aeropuerto de Gran Canaria a la captura de las mejores imágenes

Rafael Falcón

Rafael Falcón

Ingenio

Martes, 21 de octubre 2025, 19:10

Comenta

Canarias acoge estos días unas maniobras militares de primer nivel. La misión Ocean Sky reúne a más de 40 aeronaves, entre ellas F-18M y Eurofighter españoles, Eurofighter alemanes, F16 portugueses y griegos, F-15E de la USAFE -Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos en Europa- y, por primera vez en un ejercicio internacional en España, el Su-30MKI de la Fuerza Aérea de la India, con la Base Aérea de Gando como centro de operaciones.

Esta importante cita militar, organizada y coordinada por el Mando Aéreo de Combate, reúne a fuerzas aéreas de España, Alemania, Portugal, Grecia, Estados Unidos e India, con la presencia de observadores de Suecia y Arabia Saudí, y ha despertado un enorme interés entre los 'spotters', aficionados a la fotografía aeronáutica. Los alrededores del aeropuerto de Gran Canaria, en la zona de El Burrero, en horario matinal, y en Las Puntillas, por las tardes, se llenan estos días de estos apasionados de los aviones. El ejercicio Ocean Sky se consolida como uno de los principales entrenamientos de combate aéreo de Europa y los 'spotters' han venido a Gran Canaria a no perderse la cita.

«Es mi gran afición. Trabajo con aviones y desde niño mi principal juguete ha sido un avión. Nací en Gran Canaria, pero llevo muchos años afincado en Madrid. Este año he estado en diversas maniobras y exhibiciones aéreas, y me he desplazado a Portugal y Reino Unido. Este ejercicio Ocean Sky lo tenía planificado desde hace mucho tiempo y ha sido también una ocasión especial para visitar a la familia», destacaba Antonio Henríquez. Para él, los alrededores del aeropuerto de Gran Canaria ofrecen unas condiciones excepcionales para los 'spotters'.

Ver 22 fotos

Equipados con cámaras imponentes, ataviados con toda clase de utensilios, incluido escaleras, y comida para afrontar una jornada intensa, los 'spotters' están disfrutando en Gran Canaria. Y todo por intentar tener una buena instantánea. «Somos unos apasionados de los aviones. Yo planifico mis vacaciones en relación a los distintos acontecimientos que haya en Europa. Es la sexta vez que vengo a Gran Canaria. Me he trasladado desde Berlín», destaca Uli, un oficinista alemán que lleva más de 40 años como 'spotter'.

Con mucha paciencia y un gran conocimiento técnico del sector, los 'spotters' se dedican a capturar imágenes de aeronaves en todo su esplendor, especialmente en esos momentos decisivos del despegue y aterrizaje. Para muchos, los 'spotters' son los verdaderos cronistas de la aviación, congelando en cada toma la belleza de un sector que inspira a millones de personas.

Noticias relacionadas

Eurofighter vs F-18: los cazas de combate más avanzados se miden en los cielos de Canarias

Eurofighter vs F-18: los cazas de combate más avanzados se miden en los cielos de Canarias

Combates simulados sobre el cielo de Canarias: las maniobras con cuatro países de la OTAN y la India

Combates simulados sobre el cielo de Canarias: las maniobras con cuatro países de la OTAN y la India

Maniobras de la OTAN sobre el cielo de Canarias, en imágenes

Maniobras de la OTAN sobre el cielo de Canarias, en imágenes

Publicidad

Historias visuales
Ver más historias

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 'Spotters': pasión por los aviones a golpe de clic