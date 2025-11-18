Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen de la firma del convenio de la naranja de Telde en Spar. C7

Spar Gran Canaria renueva la comercialización de la naranja de Telde un año más

El acuerdo que se mantiene de forma ininterrumpida por decimocuarto año, cuenta con el respaldo del Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Telde

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 18 de noviembre 2025, 14:57

Comenta

Este martes se ha firmado la renovación del convenio de Spar Gran Canaria para la comercialización de las naranjas de Telde. El acuerdo, que se mantiene de forma ininterrumpida durante trece años, se ha suscrito un año más con el respaldo del Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Telde, además de contar con la participación de citricultores locales de distintas explotaciones agrícolas del municipio.

Gracias a esta alianza, los productores cuentan con la seguridad de que Spar Gran Canaria adquirirá el 100% de sus cosechas, asegurando estabilidad y garantía de venta de sus productos a un precio justo. El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, incidió en la importancia de este tipo de iniciativas «para la potenciación de los productos del país« y argumentó que »es la mejor manera de sostener la producción local, de garantizar al productor un precio justo, la venta de su producción y la primacía del producto de cercanía sobre el foráneo«.

Morales destacó también el trabajo de la Consejería de Sector Primario del Cabildo con productores y productoras de naranjas y otros cítricos como mandarinas, limas, limones y pomelos, a través de su valorización, su clasificación o su presentación en envases ecológicos, además de «concienciar a la ciudadanía de la importancia del consumo del producto local».

A la renovación del convenio asistieron, además del presidente insular, el presidente y vicepresidente de SPAR Gran Canaria, Ángel Medina y José López; la directora general de la cadena, Dunia Pérez; el alcalde de Telde, Juan Antonio Peña; la concejala de Sector Primario de Telde, María Inmaculada González Calderín, y los agricultores firmantes.

Las naranjas, pertenecientes a las variedades Washington, Navelina Newhall y Lane Late, se encuentran ya en su punto óptimo de maduración y estarán disponibles para los clientes en las secciones de Frutas y Verduras frescas de las tiendas de Telde hasta el final de la campaña. Este cítrico se caracteriza por su gran tamaño y dulzor, de excelente calidad para su consumo como naranjas de mesa y de zumo.

Durante la firma, el presidente de SPAR Gran Canaria, Ángel Medina, resaltó que «este acuerdo no es solo un acuerdo comercial, sino una apuesta estratégica por nuestro territorio y por las familias que sostienen el campo canario».

«Renovar este compromiso significa defender un modelo agrícola sostenible y proteger un patrimonio de gran arraigo y con una trayectoria histórica de 130 años. La naranja de Telde representa calidad, tradición y orgullo local, y seguiremos trabajando para que continúe ocupando el lugar que merece en la mesa de las familias canarias», añadió. El alcalde de Telde aseguró que «este acuerdo es una excelente noticia para los agricultores, para SPAR Gran Canaria, cuya apuesta refleja la demanda creciente de los propios clientes, y como no, para la ciudad de Telde, que continúa reforzando la visibilidad de nuestro producto estrella como es la naranja, un fruto que poco a poco ha ido recuperando esa imagen de calidad que siempre ha tenido en esta tierra».

