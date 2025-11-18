Spar asegura la venta de naranjas en Telde un año más La cadena de supermercados mantiene su apoyo a los citricultores de la ciudad y renueva un convenio que garantiza la venta del 100% de sus cosechas

Firma del convenio entre SPAR Gran Canaria, el Ayuntamiento de Telde y el Cabildo para seguir comercializando naranjas cultivadas en la ciudad.

CANARIAS7 Telde Martes, 18 de noviembre 2025, 17:19

SPAR firmó este martes un nuevo convenio de colaboración con los productores de naranjas de Telde, reafirmando así su compromiso con el sector primario insular y con el impulso de uno de los cultivos más emblemáticos del municipio. Con esta comercialización, la cadena prevé comercializar 250.000 kilos de naranjas de Telde cultivadas en las fincas del municipio y distribuirlas directamente en las secciones de frutas y verduras de las tiendas SPAR de la ciudad.

El acuerdo, que se mantiene de forma ininterrumpida durante trece años, se firmó un año más con el respaldo del Ayuntamiento de Telde y el Cabildo, además de contar con la participación de citricultores locales de distintas explotaciones agrícolas del municipio. Gracias a esta alianza, los productores cuentan con la seguridad de que SPAR adquirirá el 100% de sus cosechas, asegurando estabilidad y garantía de venta de sus productos a un precio justo.

Las naranjas, pertenecientes a las variedades Washington, Navelina Newhall y Lane Late, se encuentran ya en su punto óptimo de maduración y estarán disponibles para los clientes en las secciones de frutas y verduras frescas de las tiendas de Telde hasta el final de la campaña. Este cítrico se caracteriza por su gran tamaño y dulzor, de excelente calidad para su consumo como naranjas de mesa y de zumo.

A la renovación del convenio asistieron el presidente y vicepresidente de SPAR, Ángel Medina y José López; la directora general de la cadena, Dunia Pérez; el presidente del Cabildo, Antonio Morales; el alcalde de Telde, Juan Antonio Peña; la concejala de Sector Primario de Telde, María Inmaculada González, y los agricultores firmantes.

Durante la firma, el presidente de SPAR, Ángel Medina, resaltó que «este acuerdo no es solo un acuerdo comercial, sino una apuesta estratégica por nuestro territorio y por las familias que sostienen el campo canario».

«Renovar este compromiso significa defender un modelo agrícola sostenible y proteger un patrimonio de gran arraigo y con una trayectoria histórica de 130 años. La naranja de Telde representa calidad, tradición y orgullo local, y seguiremos trabajando para que continúe ocupando el lugar que merece en la mesa de las familias canarias», añadió.

Morales subrayó la importancia de este tipo de iniciativas «para la potenciación de los productos del país» y argumentó que «es la mejor manera de sostener la producción local, de garantizar al productor un precio justo, la venta de su producción y la primacía del producto de cercanía sobre el foráneo».

A su vez, recordó que la isla redonda es la que cuenta con mayor superficie cultivada de frutales y destacó el trabajo de la Consejería de Sector Primario del Cabildo con productores y productoras de naranjas y otros cítricos como mandarinas, limas, limones y pomelos, a través de su valorización, su clasificación o su presentación en envases ecológicos.