La sorprende con una pedida de mano con fotos proyectadas en la fuente del Mogan Mall

Espectacular pedida de mano en el Mogan Mall de Puerto Rico. Hace unos minutos Junior Chaparro sorprendió a su pareja, Mariaída Quevedo, con una insólita petición de matrimonio ante todas las personas que transitaban por el centro comercial. Recurrió a fotos de ambos proyectadas sobre la fuente principal de este complejo, que iban acompañadas de un deseo: Dime que sí. Y ella dijo que sí.

Fue en torno a las 9 de la noche. Llevan un año juntos y Junior quiere casarse, pero su ilusión era pedírselo de una forma especial, que no pudiera olvidar fácilmente. Y lo consiguió esta noche. Se ayudó de la fuente cinética del Mogan Mall. Una vez acabó el espectáculo de luz, música y agua que el centro comercial ofrece a sus visitantes, empezó la actuación del grupo Fusionatix, campeón de España de música urbana.

Sus componentes estaban en el ajo de la sorpresa, mientras Mariaída y sus amigas presenciaban sus modernas coreografías. De repente integraron a parte del público en el baile y la escogieron a ella, a la que, en medio de la actuación, hicieron que se situara justo frente a la fuente en el momento en que se proyectaban fotos de ella con su pareja.

Su sorpresa fue mayúscula. No se lo creía. Y menos cuando la voz de Junior, grabada previamente, se le declaró en público por la megafonía del centro comercial. «¡Hoy es un gran día para recordar! Hoy públicamente quiero proponerte un viaje hacia nuestro propósito, un mismo destino, una misma visión, un mismo enfoque», le soltó, preparando el terreno.

Y después pasó al ataque. «Quiero confesarte que te llevo muy dentro, dentro de mi pecho. Eres mi universo, veo las rosas, pero no son tan hermosas como tus ojos que iluminan mi cielo; tu sonrisa preciosa que me cautiva todos los días y tu gran corazón me llena de amor y felicidad». Terminó con la declaración formal: «Cada día me enamoras más, por eso no puedo dejar pasar esta oportunidad para preguntarte: ¿Quieres ser mi esposa?». De fondo, proyectada también en la fuente, una petición se desplazaba de un lado a otro: 'Dime que sí'.

Junior Chaparro, que en teoría no debía estar en el centro comercial, apareció de repente al final de unas escaleras. Llegó hasta ella con un ramo de flores y acabó declarándose en persona entre globos chinos blancos y varios rojos que ascendían al cielo. El sí de Mariaída hizo que el público presente estallara de júbilo.

Todo fue organizado por Christian Damas y Jenniffer Pérez, que regentan El Rinconcito Andaluz, en Playa del Inglés. Son amigos de la pareja y, además, también se dedican a preparar este tipo de eventos.