Sondeos marinos para el emisario de la desaladora de Salto de Chira

La concesionaria de la central hidroeléctrica de bombeo entre las presas de Chira y Soria, Red Eléctrica de España (REE), está realizando sondeos submarinos para detallar las obras de ejecución del emisario y el inmisario de la planta desaladora que incluye el proyecto y que está construyendo en el barranco de Arguineguín desde febrero de 2022.

Las catas iniciadas en la costa situada en el límite entre San Bartolomé de Tirajana y Mogán comenzaron hace unos 10 días y se prolongarán durante otra semana, según fuentes de REE que mantienen la previsión de que la construcción del emisario y el inmisario se inicien a finales de este año con un plazo de ejecución de 6 meses.

De cumplirse estos plazos, las pruebas de funcionamiento de la desaladora se iniciarían en el tercer trimestre de 2024 y la fecha para iniciar el bombeo de agua desalada hasta las presas de Chira y Soria quedaría a expensas de completar la tubería de impulsión por el barranco.

También está programado que se inicie en breve el cerramiento exterior y la colocación de la cubierta de la estación desalinizadora, que se levanta entre El Pajar y Arguineguín, donde a finales de este verano se empezarán a montar los equipos. Ya se están probando las bombas de alta presión en fábrica.

De seis a dos catas

La Consejería de Transición Ecológica del Gobierno regional autorizó a REE en marzo la ejecución de dos sondeos en dominio público marítimo terrestre para la construcción del emisario e inmisario de la desaladora de Salto de Chira. La solicitud la venía tramitando desde finales de 2022 la Demarcación de Costas de Canarias pero, tras el traspaso de funciones y servicios a la Comunidad Autónoma en materia de ordenación y gestión del litoral, el expediente se trasladó a este departamento, que solicitó a REE más información y más detalles del proyecto.

Ampliar Las catas se realizan en la costa situada entre San Bartolomé de Tirajana y Mogán. C7

Aunque la pretensión inicial era llevar a cabo seis sondeos, sólo se autorizaron dos catas geotécnicas por el método de perforación horizontal dirigida desde una embarcación fondeada en cuatro puntos con anclaje, siendo necesaria la intervención de un equipo de buceo.

Además de las catas y ensayos de laboratorio, REE ha previsto un plan de vigilancia ambiental para mitigar los posibles efectos de las perforaciones. Por ejemplo, para minimizar el impacto sobre cetáceos y tortugas debe haber un observador de mamíferos marinos en tierra y otro en alguna embarcación.

La autorización recoge que el ruido generado por las actuaciones subacuáticas no podrá superar los 160 decibelios. Los trabajos no deben obstaculizar el ejercicio de las servidumbres de tránsito y acceso al mar y para su ejecución no se podrá ocupar espacio alguno del dominio público fuera del autorizado.