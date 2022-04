«Solo quise defender la honestidad de los compañeros de la radio municipal»

El jefe de prensa en el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana, Juan García Luján, explica que este jueves se limitó «a defender la honestidad de los compañeros de la radio» y que «no quiere estar mezclado en trifulcas políticas». Este periodista fue el funcionario al que un concejal de Agrupación de Vecinos (AV), José Luis Araña, increpó y amenazó con agredirle poco después de acabar el pleno.

García Luján elude dar más detalles de lo sucedido. El relato que ha trascendido a los medios de comunicación está recogido en el escrito que digirió a la Junta de Personal para recabar su amparo. En todo caso, quiso mostrar su agradecimiento público por las muestras de apoyo que ha recibido.

Dice que trató de defender a los trabajadores de la radio porque el incidente se originó después de que los ediles de AV, nada más terminar la sesión, le pidieron explicaciones de por qué se cortó durante varios minutos la retransmisión del pleno por parte de la emisora pública Radio Tagoror justo cuando estaba interviniendo el portavoz de la formación, Manuel Hernández.

Una concejal, Lucía Rodríguez, siempre según la versión contada por García Luján, le advirtió de que no era la primera vez y que ya era mucha casualidad. Él le preguntó si de verdad creía que los trabajadores de la radio lo hacían aposta y entonces cuenta que reaccionó Araña. «Yo sí me lo creo de ustedes, y me lo creo de ti, que lames la mano que te da de comer, que sigues lo que diga Carmelo Ramírez».

García Luján le pidió respeto y el resto de los ediles de AV le trataron de restar importancia. Pero a la salida, al escuchar cómo el jefe de prensa le contaba lo sucedido a otro concejal, Araña se lanzó hacia él y le gritó, levantándole la mano: «Te doy un piñazo que te vas a enterar, maricón de mierda».

Reacciones de los partidos políticos municipales

Los hechos han suscitado una oleada de reacciones, entre las que no faltan las de los propios grupos municipales presentes en el Salón de Plenos de Santa Lucía de Tirajana. NC, partido en el que milita el actual alcalde, Francisco García, ya hizo una condena pública el mismo día del incidente.

Santiago Rodríguez, de La Fortaleza, también en el pacto de gobierno, no le fue a la zaga. No en vano, defiende que Araña no debe seguir ni un minuto más como representante público y le insta a dejar su acta. También reclama a su partido que dé ejemplo y que lo expulse de forma inmediata. «Es una persona que se comporta de forma agresiva». Recordó de hecho «varios comportamientos disruptivos» durante los meses en que Rodríguez ejerció de alcalde. «Se ponía al final de la sala en los plenos y se ponía a hacer comentarios jocosos y de otro tipo cuando hablaban otros compañeros, por eso le llamé la atención varias veces y también llegué a expulsarlo de la sesión«. En una de esas ocasiones, añadió, le hizo el gesto de cortar el cuello, lo que interpretó como una amenaza. «Entonces intenté promover también su reprobación, pero al final no seguimos adelante».

Desde el PSOE, su portavoz, Julio Ojeda, tachó de inadmisible, intolerable y condenable el comportamiento del edil. «No fui testigo directo, porque estaba atendiendo en aquel momento a la radio municipal, pero sí que escuché voces alteradas». Subrayó que no se pueden dar incidentes como este que solo contribuyen a que «la sociedad sienta vergüenza de sus representantes públicos». Dicho esto, y sin pretender, aclaró, compararlo con la actitud de Araña, aprovechó la coyuntura generada para pedir una reflexión sobre la necesidad de bajar la crispación en los plenos. «De un tiempo a esta parte se escuchan demasiadas descalificaciones personales», se quejó, de ahí que reclame una posición más contundente de los alcaldes a la hora de impedir esas actitudes.

PP y Podemos manifestaron su intención de esperar a tener más elementos de juicio para pronunciarse. De hecho, el portavoz del PP, Marcos Rufo, que también foma parte de la coalición gobernante, ni siquiera acudió a la sesión. Y AV, por su parte, no respondió a las llamadas de este periódico.