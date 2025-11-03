Sólo cinco puntos de la red viaria del Estado tienen más tráfico que la GC-1 La intensidad media diaria entre Jinámar y La Pardilla en 2024, que fue de 167.751 vehículos, únicamente se superó en tres carreteras de la comunidad de Madrid

Una de las mucha retenciones que se producen en la GC-1 a su paso por Telde.

Jesús Quesada Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 3 de noviembre 2025, 05:00 Comenta Compartir

Sólo cinco puntos de la red de carreteras del Estado de toda España tienen una intensidad media diaria (IMD) de tráfico superior a la que se registra en el punto kilométrico 6+800 de la autovía del sur (GC-1), situado entre el enlace de Jinámar y La Pardilla, en Telde, donde la IMD es de 167.751 vehículos sumando las dos calzadas.

Así fue, al menos, en el año 2024 de acuerdo con los datos de aforo de tráfico recabados por el Cabildo y los que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana publica y recoge de las estaciones permanentes de su red de carreteras.

Los cinco puntos de la red viaria del Estado sin peaje que registraron el año pasado un mayor volumen medio de tráfico al día están en tres carreteras de la Comunidad Autónoma de Madrid. Son la A-1, la A-2 y la M-40.

De ellos el que registró una IMD más alta está en el kilómetro 23+850 de la M-40, con 185.344 vehículos en total, y al que más se acerca la media de la GC-1 en Bocabarranco es el situado en el punto 15+000 también de la M-40, que en 2024 tuvo una IMD de 169.060 vehículos.

La comparación con las carreteras del Estado deja fuera las vías de Baleares, donde, como en Canarias, las carreteras de alta capacidad son de la comunidad autónoma, y las de diputaciones y ayuntamientos en territorio peninsular. Entre las últimas está la M-30, la vía de circunvalación a la ciudad de Madrid, la más poblada de España, gestionada por ese ayuntamiento y con una IMD más elevada que la de la GC-1 entre Jinámar y La Pardilla.

Ampliar Tramo entre Jinámar y La Pardilla con una de las IMD más altas de España. C7

La directora insular de Planificación y Obra Nueva, Gloria Macías, puntualiza que la IMD es una media, en este caso anual, que en ese punto de la GC-1 se supera los días laborales, cuando la cifra llega a superar los 200.000 vehículos y baja los fines de semana, los festivos y en determinados momentos del verano, entre otros momentos.

Esa IMD se reparte casi al 50% entra las dos calzadas del punto kilométrico 6+800, lo que no sucede, ni de lejos, en los cinco puntos de las tres carreteras de la red del Estado en Madrid que registran más tráfico.

Macías mantiene que estos datos confirman que la movilidad en la mayor conurbación urbana del archipiélago se encuentra condicionada por la falta de alternativas viarias a la GC-1, el único corredor de alta capacidad para desplazarse por el eje de la isla con mayor actividad económica, el que une la capital con la ciudad turística del sur.

Otras áreas metropolitanas de la Península, comenta, cuentan con varias opciones para desplazarse por ellas, y pone como ejemplo Barcelona, Sevilla, Zaragoza o Málaga.

Para el consejero de Obras Públicas del Cabildo, Augusto Hidalgo, «en Gran Canaria estamos en una de las conurbaciones de tráfico más grandes del país en torno a la zona metropolitana por la configuración de la isla, que tiene concentrada gran parte de la población en este eje, a diferencia de otras islas que tienen más repartida la población por su geografía, pero, además, por el hecho insular con respecto a la Península».

Movilidad sostenible

Por eso, dice, las administraciones públicas deben diseñar políticas de movilidad sostenible «que nos hagan huir del vehículo privado porque si no lo hacemos caminaremos hacia una situación imposible de sostener ya que no podemos construir de forma indefinida más carriles y más autopistas».

Ampliar A la derecha, carril de acceso a La Pardilla ganado para circular por la GC-1. Arcadio Suárez

De ahí, agrega, que «proyectos como el tren o la MetroGuagua, los sistemas de transporte alternativo, las redes de guaguas y los sistemas urbanos de los municipios que tengan una movilidad sostenible interna son fundamentales para no colapsar las vías principales de esta isla».