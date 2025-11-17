Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este lunes 17 de noviembre de 2025
Senderistas llegando al Roque Nublo por un sendero que pasa por el macizo rocoso. C7

El sistema de reservas limita las visitas a 570 personas entre las 10.00 y la 17.00

Los permisos llegan al correo electrónico que se facilite al solicitarlos y se pueden modificar y cancelar hasta tres días antes de la fecha concedida por la web

Jesús Quesada

Jesús Quesada

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 17 de noviembre 2025, 05:20

Comenta

El control del acceso al Roque Nublo que opera de lunes a domingo entre las 10.00 y las 17.00 horas obliga a obtener un código QR en el sistema de reservas instalado en la web grancanariasenderos.com. No necesitan hacer reserva los vecinos empadronados en Tejeda y Artenara, ni quienes lleguen a través de los senderos que pasan por allí ni las personas que se acerquen fuera de ese horario.

La web que concede los permisos ofrece un máximo de 60 plazas por hora a los ciudadanos particulares interesados (con un máximo de cinco por usuario). Serían 420 al día pero en realidad no se está llegando a 300. También concedeno más de 60 por día a colegios (hasta dos grupos de 30) y 30 permisos cada dos horas a empresas de turismo activo.

Los permisos llegan al correo electrónico que se facilite al solicitarlos, se pueden modificar y cancelar hasta tres días antes de la fecha concedida por la web y se penaliza, con un mes sin poder obtener nuevas autorizaciones, a quienes no cubran al menos el 50% de las plazas obtenidas para la visita.

El sistema de reservas limita las visitas diarias a 570 personas en las siete horas en que opera, evitando que coincidan más de 285 personas (sin contar a los usuarios que lleguen por otros accesos).

