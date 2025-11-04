Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Oficinas municiapales de Santa Lucía de Tirajana. C7

Los sindicatos del Ayuntamiento de Santa Lucía denuncian bloqueo en la negociación con Recursos Humanos

UGT, SEPCA, CSIF, CCOO y SITCA acusan a la concejala de «mala praxis» y reclaman la mediación del alcalde para resolver el conflicto

CANARIAS7

CANARIAS7

Santa Lucía de Tirajana

Martes, 4 de noviembre 2025, 18:59

Las cinco organizaciones sindicales con representación en el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana, UGT, SEPCA, CSIF, CCOO y SITCA, han emitido un comunicado conjunto en el que denuncian la «mala praxis» y la «falta de diálogo» de la concejala de Recursos Humanos, Ofelia Alvarado, durante las sesiones de la Mesa General de Negociación.

Los sindicatos aseguran que la actitud de la concejala «invalida cualquier intento de alcanzar acuerdos entre la administración y la parte social», y que las reuniones de la mesa «se utilizan únicamente para dar apariencia de negociación, elevando los asuntos al Pleno sin consenso ni participación real».

Entre los ejemplos citan la aprobación del Capítulo I de Personal y la creación de cuatro nuevas superjefaturas, decisiones adoptadas «pese al voto unánime en contra de todos los representantes sindicales».

Las organizaciones explican que han solicitado reiteradamente la entrega de documentación sobre la nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y la inclusión de propuestas sindicales en el orden del día, sin éxito. Afirman que sus peticiones «han sido respondidas con negativas e incluso con amenazas».

Intervención del alcalde

Ante esta situación, los sindicatos pidieron la intervención del alcalde, Francisco García, en calidad de presidente de la Mesa, para solicitar una mediación que permita desbloquear el conflicto. Aunque el regidor se comprometió a mantener un encuentro con la concejala, denuncian que «la actitud no ha cambiado y se siguen bloqueando los intereses de toda la plantilla».

Como último recurso, las cinco centrales sindicales han acordado solicitar una nueva mediación formal con la presencia del alcalde y de todos los miembros de la Mesa de Negociación, reclamando «medidas contundentes para salvaguardar los derechos del personal municipal y restablecer el diálogo institucional».

