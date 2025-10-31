Un simulacro en San Mateo pone a prueba el Plan INFOCA con la evacuación de personas, ganado y mascotas El Gobierno de Canarias movilizó a más de una decena de organismos en un ejercicio que recreó un incendio forestal de Nivel 2 en Gran Canaria

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 31 de octubre 2025, 18:01 Comenta Compartir

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias, dependiente de la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, llevó a cabo en la tarde de este jueves un simulacro de incendio forestal en el municipio de Vega de San Mateo (Gran Canaria), con el objetivo de poner a prueba el Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios Forestales de Canarias (INFOCA). El ejercicio, que simuló un fuego de Nivel 2, incluyó la evacuación de personas, ganado y mascotas de un núcleo de población afectado.

El operativo permitió ensayar el protocolo de actuación ante una emergencia con evacuación y confinamiento de personas y animales, implicando a las principales administraciones y servicios de respuesta. Entre los organismos participantes se encontraban los servicios veterinarios, el área de Ganadería, la Guardia Civil (Seprona), los servicios municipales, Protección Civil y el Cabildo de Gran Canaria.

El viceconsejero de Emergencias y Aguas, Marcos Lorenzo, subrayó que «la coordinación entre los servicios y las instituciones que pueden verse implicadas es fundamental en la gestión de una situación de emergencia. Estos simulacros nos ponen a prueba a todos y permiten comprobar la viabilidad de los protocolos y planes de emergencia».

Por su parte, el director general de Emergencias, Fernando Figuereo, destacó la importancia de fomentar la cultura de la prevención entre la ciudadanía. «Los ciudadanos deben estar cada vez más preparados para afrontar cualquier tipo de emergencia y familiarizarse con este tipo de ejercicios para saber cómo actuar ante una situación real», señaló.

Desarrollo del simulacro

El ejercicio comenzó pasadas las 15.00 horas, cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 recibió una alerta simulada del CECOPIN de Gran Canaria informando de un supuesto incendio en zona de monte y áreas próximas a explotaciones ganaderas en San Mateo.

Desde el CECOES se activaron los recursos del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) -tanto en tierra como por aire- para la valoración directa y posibles descargas de agua en puntos críticos. También se movilizó a la Policía Local, Guardia Civil, Servicio de Urgencias Canario (SUC) y al Cuerpo General de la Policía Canaria, entre otros.

Tras la declaración de la Emergencia de Nivel 2, se procedió a la evacuación del ganado y de los animales de granja de las zonas en riesgo, una operación coordinada por el Cabildo de Gran Canaria, los servicios municipales y el Seprona. Las personas con mascotas fueron trasladadas al Polideportivo municipal y a edificios cercanos habilitados para su acogida.

Durante el ejercicio se emitió también un aviso de confinamiento, que en un escenario real incluiría recomendaciones específicas para la población.

Además del Ayuntamiento de San Mateo, participaron en el simulacro el Colegio Oficial de Veterinarios de Las Palmas, la Dirección General de Ganadería del Gobierno de Canarias, Cruz Roja, el Área de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria y Protección Civil de la Delegación del Gobierno.

Temas

Canarias