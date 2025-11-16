Siete Palmas inaugura la temporada de belenes en Gran Canaria

La Asociación de Belenistas Canarios 'Lo Divino' monta un nacimiento inspirado en Arucas en una de las sedes de El Corte Inglés de la capital

Gaumet Florido Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 16 de noviembre 2025, 06:50

Un chiquillo mirando a la pared, en aparente actitud de espera mientras otro se esconde detrás de un árbol, una mujer cogiendo tunos, otro chico jugando con una cometa o una vaca 'trabajando' para un trapiche. No están a simple vista. Hay que buscarlos. Ese es el encanto de los belenes, la capacidad de atracción del detalle, una magia que vuelve cada Navidad y que en Gran Canaria estrena temporada en Siete Palmas, en una de las dos sedes de El Corte Inglés de la capital. Está abierto desde el 31 de octubre.

La Asociación de Belenistas Canarios 'Lo Divino', que lleva varios años asumiendo el montaje de los nacimientos de estos grandes almacenes, se ha inspirado esta vez en Arucas, aunque, como bien afirma una de sus miembros, Margarita Rodríguez, no contiene paisajes explícitos ni edificios concretos del municipio norteño. El colectivo prefiere sugerir. «Nos gusta más recrear escenas que al espectador le despierten recuerdos o emociones».

Entre las que pueden remitir a Arucas está, por ejemplo, una cantera de piedra gris azulado, tan asimilable a la que ha dado fama históricamente a la villa; una especie de plaza, con una cantonera dentro, delimitada y perimetrada por una balaustrada de piedra de cantería; fincas plantadas de caña de azúcar o de plataneras y hasta un trapiche impulsado por tracción animal.

Típicas escenas que recuerdan a Canarias y, particularmente, a Arucas: un trapiche, una cantera de piedra gris azulada y una mujer cogiendo tunos.

Más allá de la inspiración, se trata de un belén canario, identificable no solo en esas escenas, sino también en las figuras y en las recreaciones de sus vestimentas y complementos, en las viviendas, de típica y reconocible arquitectura canaria, tanto la tradicional como la más noble (el edificio del mercado es un ejemplo) y en la vegetación, un tratado casi de botánica canaria con espectaculares recreaciones de palmeras y dragos que, por sí solos, justificarían la visita al belén.

Entre las particularidades de este nacimiento, que 'Lo Divino' tituló como 'Ronroneando al Niño', está su carácter netamente artesanal y participativo. Lo montaron en 10 días, pero, en realidad, se viene gestando desde hace meses, y es que las casas han sido realizadas por el alumnado del curso de belenismo que anualmente organiza 'Lo Divino' y que precisamente imparte su presidente, David Báez.

Las figuras son de barro y artesanales, mientras que las casas han sido obra del alumnado de un curso de belenismo de 'Lo Divino'

Las figuras, de barro, las hizo Margarita Rodríguez, y varias de las que se pueden ver son, de hecho, inéditas, modeladas y pintadas para este nacimiento. Y la vegetación, de la que destaca también una extraordinaria buganvilla que da una nota de color a la escena del Misterio, corrió a cargo de Pepa Valero. La Sagrada Familia está en una casa en ruinas, con las vigas medio caídas y partidas y con apenas una parte de las tejas. La Anunciación, por ejemplo, aparece representada entre dos bancales separados por el típico muro de piedras de los campos canarios, entre dos parcelas, una de plataneras y otra de caña de azúcar.

Con todo, lo mejor, como en todo buen belén, está en los detalles: en los verodes que crecen entre las tejas, la pila canaria en un lado del balcón, el carro con las cañas apiladas listas para el trapiche o los barcos de papel en el arroyo que baja del interior.

Anímese a descubrirlo. Está en la planta S1, junto a la sección de Adornos Navideños, en El Corte Inglés de Siete Palmas. Se puede visitar hasta el 5 de enero. Mientras, 'Lo Divino' ya está montando otro belén, esta vez hebreo, para El Corte Inglés de Mesa y López.