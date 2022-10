Siete empresas optan a ayudar al Cabildo a poner los cimientos de su plan de gobernanza

Siete empresas se han presentado al concurso convocado por el Cabildo para poner los cimientos del Plan Estratégico de Gobernanza e Innovación Pública, que fue aprobado en noviembre de 2020 y que consta de 4 ejes, 20 líneas de acción y 112 proyectos.

Esta licitación, en concreto, busca dotar a la institución de lo que llaman, grosso modo, una oficina de modernización y también de una metodología para la implantación de un sistema de dirección por objetivos.

En ese sentido, son dos proyectos clave que exigirán un desembolso de 1.008.624 euros y que vendrán a desarrollar el segundo eje del plan, el de Gobernanza alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

«El armazón del nuevo modelo de gestión»

«Aunque tenemos ya muchos proyectos del plan en marcha, estas son las iniciativas nucleares del edificio que queremos montar, es el armazón del nuevo modelo de gestión», apunta Alejandro Parres, coordinador técnico de Presidencia, Modernización e Innovación Administrativa.

En principio, por la información que maneja, ahora se está en el proceso de evaluación de las ofertas recibidas. El plazo para recibirlas expiró el 29 de septiembre. «Si todo sale según lo previsto, aspiramos a que estos equipos echen a andar antes de que acabe 2022».

El concurso se ha estructurado en dos lotes. Uno es el que pretende dotar al Cabildo de una oficina externa de expertos en planificación para que ayude a hacer un seguimiento y evaluación de los 112 proyectos que conforman el plan. « Necesitamos un equipo especializado y focalizado, formado por cuatro personas: un jefe de proyecto, un consultor tecnológico, un asesor jurídico y un consultor de negocio».

Este equipo estará operativo durante dos años, que es la duración fijada para el contrato, prorrogable otros tres, y mientras tanto, advierte Parres, el Cabildo está trabajando en la modificación de la RPT para ir creando esa unidad. «Cuando acabe el contrato, todo ese conocimiento se trasladará al equipo interno que ya habrá montado la institución».

Metodología para una dirección por objetivos

Y el lote dos busca la contratación de otro equipo, también de cuatro personas, que tendrá como cometido el diseño de la metodología e implantación de un sistema de dirección por objetivos y su plan de formación. «Nos ayudarán a definir el modelo de gestión, que deberá guiarse por objetivos medibles; para eso se trabajará mucho la formación y la sensibilización del personal».

El concurso reclama, en este caso, un jefe de proyecto, un consultor tecnológico, un consultor de negocio y un técnico de apoyo. Este lote prevé un contrato de un año, prorrogable otro más.

Los cuatro ejes del Plan de Gobernanza

Son cuatro los ejes del Plan de Gobernanza. El primero es Gobierno abierto, que busca impulsar la transparencia, la participación y la colaboración de la ciudadanía en la gestión, para que los ciudadanos participen en el diseño del servicio público.

El segundo, Gobernanza alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, una apuesta por implantar un sistema de dirección por objetivos, para lo que previamente habrá que definir una serie de indicadores. Hará falta crear un cuadro de mandos que planifique la gestión y la aleje de la improvisación. «Todo debe estar sujeto a medición y evaluación», indica Parres.

El tercero, Servicios públicos sencillos, rápidos y digitales, estará destinado a la mejora de los procesos administrativos con la idea de simplificar mucho la burocracia.

Y el cuarto, el Capital humano, organizativo y tecnológico, como activos estratégicos, centra sus objetivos en la gestión del conocimiento interno y en el aprendizaje organizacional, la mejora de la planificación, el incremento del capital tecnológico y la satisfacción y cualificación del personal de la institución.

«Estamos quemando etapas a gran velocidad»

Alejandro Parres, coordinador técnico de Presidencia, Modernización e Innovación Administrativa, ha venido al Cabildo para hacer el trabajo de un corredor de fondo. «Estamos quemando etapas a gran velocidad, pero este trabajo no se termina en un solo mandato», advierte.

Ahora bien, recalca que eso no quiere decir que no se esté trabajando y que ya no haya resultados. «Los hay, dentro del Plan de Gobernanza tenemos muchos proyectos en marcha; de hecho, hacemos balances periódicos». Ahora son anuales, pero en cuanto cuente con el equipo externo quiere que sean semestrales.

Entre los proyectos más avanzados cita los que tienen que ver con la administración electrónica o la digitalización de los procedimientos y su simplificación para beneficio del ciudadano.

En esencia, explica que lo que pretende el Cabildo es profesionalizar la gestión y que eso llevará consigo implantar la dirección por objetivos. «Tendremos que exigir que haya una planificación por consejerías y por departamentos; vamos a empezar a cambiar el modelo guiados por el principio de eficacia».

Y añade: «Para saber si somos eficaces, tenemos que medirnos, y para medirnos tenemos que fijar unos objetivos y unos indicadores». Este cambio puede que obligue a «repensar también la organización del personal», pero eso será más adelante. «Primero vamos a saber qué queremos hacer, cuál es el plan».