Ni septiembre ni octubre: Castillo del Romeral aún espera por el dragado de su puerto Los pescadores sufren la tortura de una lámina de agua que parece una charca y que les hace encallar los barcos en cuanto hay marea baja

Gaumet Florido San Bartolomé de Tirajana Jueves, 30 de octubre 2025, 06:00 Comenta Compartir

Llegó septiembre, y luego octubre, noviembre está a las puertas, y Castillo del Romeral, en San Bartolomé de Tirajana, sigue esperando por el dragado de su puerto. La arena acumulada hace encallar los barcos y les impide navegar. El Gobierno regional lo había anunciado para septiembre pasado, pero han transcurrido casi dos meses y las obras aún no se han ejecutado. Tampoco constan los trámites en la plataforma de contratación del sector público. Los trabajos son competencia de Puertos Canarios, organismo que depende del Ejecutivo regional.

Agustín Herrera, secretario de la cofradía de pescadores de Castillo del Romeral, informa de que lo que sí se hizo en septiembre pasado fue una batimetría de la lámina de agua. Operarios y técnicos de una empresa externa contratada por Puertos analizaron la profundidad del fondo marino y analizaron los materiales que lo forman (arena, lodos...) y el estado en el que se hallan. «Ahora los trámites están pendientes de una resolución medioambiental», apuntó Herrera.

Hasta ahí la información con la que cuenta la cofradía. Este periódico ha intentado, por ahora sin éxito, que Puertos Canarios concrete qué trámites quedan y qué previsión de plazos de ejecución manejan. Mientras tanto, cunde la desesperación entre los pocos marineros activos que resisten. David Delgado, sin ir más lejos, se vio obligado días atrás a esperar tres horas y media a que la marea llenase el puerto. Terminó de faenar a las 20.30 horas, pero no pudo entrar a Castillo hasta la medianoche. Y como a esa hora ya la lonja está cerrada, tuvo que esperar a la mañana siguiente para descargar el pescado.

«Lo anunciaron para septiembre, pero no dijeron de qué año», ironizaba este miércoles Delgado, visiblemente harto.

De 3,5 metros de profundidad a apenas 50 centímetros Según los datos que aporta Agustín Herrera, el puerto de Castillo del Romeral ha pasado de tener una profundidad de agua de 3,5 metros, la que registraba cuando se construyó, a otra, la actual, de apenas 50 centímetros. Algunos de los miembros de la cofradía, en un intento de visibilizar el drama por el que pasan a diario, se han hecho fotos junto a sus barcos con el agua literalmente a la altura de sus rodillas. La profundidad es tan poca que sus embarcaciones encallan. De ahí la urgencia del dragado, una intervención que no se ejecuta desde 2005 y que, por la información que maneja Herrera, abarcaría una superficie de 70 metros de largo por 50 de ancho. El objetivo, en principio, pasaría por recuperar un fondo de 3,5 metros.