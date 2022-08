El sellado del vertedero galdense de El Sobradillo ya está en marcha

El Gobierno de Canarias ha iniciado las obras de sellado y de restauración paisajística del vertedero de El Sobradillo, en la costa de Gáldar, un terreno municipal de 11.500 metros cuadrados de superficie en el que empezaron a realizarse vertidos incontrolados en los años 60 del siglo pasado.

Con una inversión de casi medio millón de euros será el tercer vertedero que se selle en Gáldar en este mandato, después de los de Botija y Amagro, con fondos europeos, recalcó Teodoro Sosa, el alcalde, durante una visita a los trabajos puestos en marcha, en la que destacó que «no es solo retirar lo que hay sino también impedir que a partir de ahora se vuelvan a realizar esos vertidos, sobre todo de material agrícola y de construcción».

El primer edil señaló que « la imagen es nefasta, está oculta pero no por ello no da vergüenza. Los galdenses tenemos que reivindicar que no haya ningún vertido incontrolado en ningún lugar de nuestro territorio», añadió Sosa.

Puso como ejemplo a seguir el caso de Botija, que «de un antiguo vertedero ha pasado a ser un polo de atracción para las energías limpias». Sobre el de Amagro indicó que «se complicó por la colocación de una planta de transferencia que daba vergüenza que estuviera en un paraje natural. Hoy intentamos recuperar el antiguo merendero y se está reforestando con determinadas partidas económicas que hemos conseguido», declaró.

Cinco tipos de residuos

En El Sobradillo existen cinco grupos de residuos según su naturaleza: de la construcción y demolición (la mayoría), maderas (palets dispersos por toda la superficie), asfaltos (sobre todo en la cima de la montaña), restos de podas e invernaderos y plásticos y neumáticos.

Los trabajos incluyen la clasificación, retirada y gestión del mayor volumen posible de residuos, así como su cribado y traslado a gestores autorizados para naturalizar la superficie afectada. Luego se acometerá la restauración paisajística del espacio y su repoblación.