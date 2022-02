La seguridad en las estaciones de guaguas está garantizada, aunque se reforzará

El chófer agredido en torno a las cinco de la mañana del pasado martes «está bien, en la casa, y dentro de la mala suerte, fue afortunado». Y es que el cuchillo que su atacante le clavó en un costado «no le tocó ningún sitio delicado, ningún órgano, un poco el bazo. Pero ya está en la casa, recuperándose física y mentalmente».

Quien así lo cuenta es Víctor Quintana Hernández, director general de Global, empresa operadora del transporte interurbano en Gran Canaria. Al hilo del caso, Quintana afirma que «esto no es habitual», y señala que en una estación de guaguas hay «la misma inseguridad que puede haber en la calle». A pesar de que los casos de agresiones a conductores o pasajeros dentro o fuera de las guaguas y los ataques a vehículos en itinerario son mínimos, desde Global preocupa que se ahora se proyecte una imagen de inseguridad que, dice Quintana, no se corresponde con la realidad.

«Se ha intentado desmesurar el problema por parte de los sindicatos» e incluso «de la opinión pública». Una estación de guaguas es «un lugar en el que te pueden pedir dinero», como ha sido el caso de Gáldar que terminó en agresión grave, «o robar alguien, pero no es lo normal. Es un hecho puntual», señala del directivo de Global, que recuerda que la gestión y por tanto las seguridad del las estaciones de guaguas de la isla es responsabilidad de la Autoridad Única del Transporte, ente autónomo dependiente del Cabildo de Gran Canaria.

Desde Global «no queremos transmitir que el transporte público es inseguro», porque no se corresponde, dice Víctor Quintana. Ir en guagua «es lo mismo que vivir en Gran Canaria»; y lo de Gáldar, «un hecho puntual» protagonizado por «un toxicómano que en ese momento se le va la cabeza y la situación fue a más».

Sin embargo, desde el sindicato CC OO, a través de un comunicado, se ha señalado que la situación de inseguridad es generalizada en las estaciones de guaguas de Gran Canaria. Y va más allá afirmando que «se compromete la seguridad de la ciudadanía, de los trabajadores de Global y la buena imagen de la isla ante las personas que nos visitan».

Desde Global no se comparte esta visión. «La Autoridad Única del Transporte nos preguntó hace meses en qué paradas, zonas o estaciones es necesario mayor vigilancia», señala el director general de Global, y en ello se trabaja.

Preguntado por cuáles serían entonces los puntos calientes donde hay que reforzar la seguridad, Víctor Quintana apunta Maspalomas, Puerto Rico, Las Remudas, Jinámar... Pero en realidad todo depende de la franja horario, del día de la semana, de si hay eventos festivos en estos tramos, de si se trata de la vuelta de madrugada del Sur a la capital un fin de semana. Todas esas variables se tienen y se tendrán en cuenta para mover a la recién creada unidad itinerante de seguridad puesta en funcionamiento por la Autoridad Única del Transporte. Una unidad especializada a la que se suma también la unidad canina, que funciona normalmente en la estación de guaguas de San Telmo, en la capital grancanaria, pero que no se descarta opere en municipios no capitalinos dependiendo de las necesidades.

Como valora Víctor Quintana, para reforzar la seguridad en el transporte público de viajeros el Cabildo aumentó con 800.000 euros más la partida presupuestaria destinada a este área. Estas unidades itinerantes «ya están funcionando en las zonas más conflictivas, los fines de semana».

Un agente de seguridad vigila la estación de guaguas de Gáldar. / cober servicios audiovisuales

En todo caso, como resalta el director general de Global, «se ha reforzado la seguridad», a lo que suma que en muchos viajes, sobre todo de madrugada los fines de semana en trayectos Sur-Norte, los conductores salvan situaciones «de forma exquisita» con algunos viajeros «que vuelven borrachos o drogados».

Aún con todo, prima el sentido de la proporcionalidad. «En cada parada no puede haber un segurita». Pero no está de más hacer un ejercicio de análisis de la situación, reconoce Quintana. En Gáldar, donde vigila un agente y no en todo el tramo horario que está operativa la estación, «haremos la sugerencia para que se aumente la seguridad por volumen de pasajeros». Hasta ahora «dimos prioridad a la seguridad itinerante. Y Gáldar es un pueblo tranquilo».

Siempre se puede hacer algo más, «está claro», afirma el director general de Global que no se cansa de repetir que las estaciones de guaguas de Gran Canaria son sitios seguros, como lo es la isla en general. Eso sí, se intentará subsanar situaciones de «déficit».

En todo caso, ante las críticas de algunos sectores, como ha hecho el sindicato CC OO, dice el director general de Global «ha sido una patada mas que contra Global, contra el consejero, y usaron este momento. Pero con la seguridad no es para dar patadas». Para Víctor Quintero, la mejor opción es trabajar para solucionar las posibles lagunas.