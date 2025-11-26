Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este miércoles 26 de noviembre de 2025
Moya elaborará un turrón de 200 metros de largo, pero ya no será el más largo del mundo. Juan Carlos Alonso

Santiago del Teide le 'quita' a Moya la idea de elaborar el turrón más grande del mundo

El municipio grancanario anunció en abril la elaboración en diciembre de un turrón de 200 metros y ahora en Tenerife quieren batir el Guinness con uno de 1.160 metros

Rafael Falcón

Rafael Falcón

Villa de Moya

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 06:00

El pasado mes de abril, el Ayuntamiento de la Villa de Moya, con el respaldo de Tirma y la participación del pastelero Yeray Reyes, el chef Aridane Rivero y el Centro Integrado de Formación Profesional Felo Monzón Grau-Bassas, anunció que el próximo 20 de diciembre intentaría elaborar el turrón más largo del mundo.

Esta idea, que llevaba manejándose desde principios de año, y que continúa adelante con su proceso de elaboración, a menos de un mes para su celebración, tenía como misión la creación de un turrón de 200 metros de largo, en las calles Magistral Marrero y Miguel Hernández, es decir, desde La Trastienda hasta la iglesia, para batir, según los datos que manejaban, el récord que está en Lima (Perú) con la elaboración de un turrón de 160 metros de largo.

Pues de manera sorpresiva, el Ayuntamiento de la Villa de Moya se ha enterado hace unos días que esta idea la ha 'copiado' el Ayuntamiento de Santiago del Teide, en un evento que celebrará el 13 de diciembre y que ha presentado en Madrid, con unas cifras que en nada tienen que ver con la intención del ayuntamiento moyense. Santiago del Teide pretende elaborar un turrón de 1.100 metros elaborado con más de 3.366 kilos de ingredientes locales para intentar superar, según los datos que manejan en Tenerife, los 1.004 metros de un turrón elaborado en Sicilia, actual récord mundial. Para constatar la gesta, en Tenerife estará presente un auditor oficial del Guinness World Records, que verificará la longitud mediante una medición estricta.

Se da la curiosa circunstancia de que los alcaldes de la Villa de Moya y Santiago del Teide pertenecen al mismo partido político, el PP. En Moya esta noticia ha supuesto una ligera decepción. Huyen de polémicas, pero recalcan que la idea se presentó por parte del Ayuntamiento de Moya desde abril. Raúl Afonso, alcalde de la Villa de Moya, indicó a CANARIAS7 que la iniciativa continúa adelante. «Queremos hacer el turrón de chocolate más solidario y se realizará el próximo 20 de diciembre. Ya no será el más largo del mundo, pero queremos que ese día la Villa de Moya viva una jornada dulce y llena de solidaridad desde primera hora, ya que por la mañana se celebrará la tradicional Carrera Dulce, cuya recaudación irá destinada a la pequeña Daida, vecina del municipio que sufre el síndrome de Pierpont, y por la tarde se elaborará el turrón de chocolate de 200 metros de largo, cuya recaudación irá para AFA Tabaiba Moya, asociación de familiares de alzheimer».

La Villa de Moya no tendrá el turrón más largo del mundo, pero sí trabaja en un sábado dulce y solidario con la elaboración de un turrón de 200 kilos de chocolate, 60 kilos de praliné de avellana y 60 kilos de relleno.

