Santa Lucía reivindica el orgullo de una ciudad moderna que valora su historia e identidad El Ayuntamiento celebró este jueves el Acto de Honores y Distinciones en el que reconoció a Juan Ramírez como Hijo Predilecto y al arquitecto Pedro Medina como Hijo Adoptivo

El alcalde de Santa Lucía de Tirajana, Francisco García, destacó este jueves durante el Acto de Honores y Distinciones «el orgullo de ser de una ciudad solidaria, abierta y moderna, que pone en valor su historia, su identidad y su cultura, como las personas que hoy reconocemos aquí». El evento, celebrado en el Teatro Víctor Jara, distinguió al artesano Juan Ramírez como Hijo Predilecto y al arquitecto municipal Pedro Medina como Hijo Adoptivo.

Durante el transcurso de la ceremonia también se entregaron los Ídolos de Tirajana en sus diferentes categorías, a la Asociación de Salud Mental Afesur (Social), la Asociación de Comerciantes e Industriales de Vecindario, Ascoive, (Economía), el copiloto Rogelio Peñate (Deportes), el colectivo La Revoliá (Identidad Canaria), la Asociación Cultural Sol y Viento (Cultura), las Religiosas del Sagrado Corazón de Jesús (Solidaridad) y la exconcejala Juana María Alvarado (Igualdad y Diversidad).

Durante su intervención, el alcalde recordó que «desde el punto de vista administrativo somos una ciudad joven, nacida en 1814, pero nuestra historia se remonta a siglos antes. Más de 40 generaciones de antiguos canarios vivieron en La Fortaleza, y nuestra memoria no se ha borrado».

Hombre pegado a la naturaleza

Sobre el nuevo Hijo Predilecto, Juan Ramírez, García destacó su trayectoria como «ejemplo del hombre pegado a la naturaleza, que trabajó desde niño y mantuvo viva la tradición en un municipio en transformación». Ramírez fue reconocido también por su implicación en las fiestas locales y en el cuidado de la talla de Santa Lucía.

El Hijo Adoptivo, Pedro Medina, fue elogiado por su labor como arquitecto municipal en los años ochenta, cuando contribuyó a mejorar la calidad de vida de numerosas familias. «Entonces muchas personas no podían costear un proyecto de vivienda. Gracias al trabajo de arquitectos como Medina, el Ayuntamiento pudo ayudar a quienes más lo necesitaban», señaló el regidor.

El Ídolo de Tara Social fue para Afesur, por su contribución a una ciudad «inclusiva y diversa, que rompe barreras y prejuicios». García también destacó el papel de Ascoive «por haber convertido a Santa Lucía en la capital comercial del sur y sureste grancanario, demostrando que la unión hace la fuerza».

El alcalde subrayó además la trayectoria del copiloto Rogelio Peñate, símbolo de «trabajo y perseverancia», y el compromiso del colectivo La Revoliá, que desde hace 37 años «ha mantenido vivas las tradiciones y el juego del garrote, escuchando y aprendiendo de nuestros mayores».

Sobre la Asociación Cultural Sol y Viento, García valoró que «entienden la música como un espacio de encuentro y solidaridad». También tuvo palabras de reconocimiento para las Religiosas del Sagrado Corazón de Jesús, por su dedicación a las familias más vulnerables desde que en 1973 abrieron una guardería en la parroquia de San Juan Evangelista.

Igualdad y compromiso cívico

El Ídolo de Tirajana en Igualdad y Diversidad fue para la exconcejala Juana María Alvarado, a quien el alcalde agradeció su impulso al Centro Municipal de la Mujer y a los planes de igualdad. García recordó unas palabras de Carlos Fonseca: «Amigo es el que critica de frente y elogia por la espalda… amigo de verdad es en las cuatro estaciones», añadiendo: «Deseo, Juana María, que sigamos siendo amigos en las cuatro estaciones».

En su intervención, Alvarado agradeció el reconocimiento «con el corazón lleno de gratitud» y afirmó que «el camino no ha sido fácil, pero ha estado lleno de aprendizajes y logros que nos han hecho crecer personal y profesionalmente».

El acto concluyó con la interpretación de 'Manzanilla' y 'Polka del perinqué' a cargo de David León y Jesús Santana, y con el himno de Santa Lucía de Tirajana, que puso el broche final a una velada de emoción y orgullo colectivo.