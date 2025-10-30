Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Foto de familia de los homenajeados en Santa Lucía de Tirajana. C7

Santa Lucía reivindica el orgullo de una ciudad moderna que valora su historia e identidad

El Ayuntamiento celebró este jueves el Acto de Honores y Distinciones en el que reconoció a Juan Ramírez como Hijo Predilecto y al arquitecto Pedro Medina como Hijo Adoptivo

CANARIAS7

CANARIAS7

Santa Lucía de Tirajana

Jueves, 30 de octubre 2025, 20:59

El alcalde de Santa Lucía de Tirajana, Francisco García, destacó este jueves durante el Acto de Honores y Distinciones «el orgullo de ser de una ciudad solidaria, abierta y moderna, que pone en valor su historia, su identidad y su cultura, como las personas que hoy reconocemos aquí». El evento, celebrado en el Teatro Víctor Jara, distinguió al artesano Juan Ramírez como Hijo Predilecto y al arquitecto municipal Pedro Medina como Hijo Adoptivo.

Durante el transcurso de la ceremonia también se entregaron los Ídolos de Tirajana en sus diferentes categorías, a la Asociación de Salud Mental Afesur (Social), la Asociación de Comerciantes e Industriales de Vecindario, Ascoive, (Economía), el copiloto Rogelio Peñate (Deportes), el colectivo La Revoliá (Identidad Canaria), la Asociación Cultural Sol y Viento (Cultura), las Religiosas del Sagrado Corazón de Jesús (Solidaridad) y la exconcejala Juana María Alvarado (Igualdad y Diversidad).

Durante su intervención, el alcalde recordó que «desde el punto de vista administrativo somos una ciudad joven, nacida en 1814, pero nuestra historia se remonta a siglos antes. Más de 40 generaciones de antiguos canarios vivieron en La Fortaleza, y nuestra memoria no se ha borrado».

Hombre pegado a la naturaleza

Sobre el nuevo Hijo Predilecto, Juan Ramírez, García destacó su trayectoria como «ejemplo del hombre pegado a la naturaleza, que trabajó desde niño y mantuvo viva la tradición en un municipio en transformación». Ramírez fue reconocido también por su implicación en las fiestas locales y en el cuidado de la talla de Santa Lucía.

El Hijo Adoptivo, Pedro Medina, fue elogiado por su labor como arquitecto municipal en los años ochenta, cuando contribuyó a mejorar la calidad de vida de numerosas familias. «Entonces muchas personas no podían costear un proyecto de vivienda. Gracias al trabajo de arquitectos como Medina, el Ayuntamiento pudo ayudar a quienes más lo necesitaban», señaló el regidor.

El Ídolo de Tara Social fue para Afesur, por su contribución a una ciudad «inclusiva y diversa, que rompe barreras y prejuicios». García también destacó el papel de Ascoive «por haber convertido a Santa Lucía en la capital comercial del sur y sureste grancanario, demostrando que la unión hace la fuerza».

El alcalde subrayó además la trayectoria del copiloto Rogelio Peñate, símbolo de «trabajo y perseverancia», y el compromiso del colectivo La Revoliá, que desde hace 37 años «ha mantenido vivas las tradiciones y el juego del garrote, escuchando y aprendiendo de nuestros mayores».

Sobre la Asociación Cultural Sol y Viento, García valoró que «entienden la música como un espacio de encuentro y solidaridad». También tuvo palabras de reconocimiento para las Religiosas del Sagrado Corazón de Jesús, por su dedicación a las familias más vulnerables desde que en 1973 abrieron una guardería en la parroquia de San Juan Evangelista.

Igualdad y compromiso cívico

El Ídolo de Tirajana en Igualdad y Diversidad fue para la exconcejala Juana María Alvarado, a quien el alcalde agradeció su impulso al Centro Municipal de la Mujer y a los planes de igualdad. García recordó unas palabras de Carlos Fonseca: «Amigo es el que critica de frente y elogia por la espalda… amigo de verdad es en las cuatro estaciones», añadiendo: «Deseo, Juana María, que sigamos siendo amigos en las cuatro estaciones».

En su intervención, Alvarado agradeció el reconocimiento «con el corazón lleno de gratitud» y afirmó que «el camino no ha sido fácil, pero ha estado lleno de aprendizajes y logros que nos han hecho crecer personal y profesionalmente».

El acto concluyó con la interpretación de 'Manzanilla' y 'Polka del perinqué' a cargo de David León y Jesús Santana, y con el himno de Santa Lucía de Tirajana, que puso el broche final a una velada de emoción y orgullo colectivo.

