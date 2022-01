«Santa Lucía es el municipio más judicializado de toda España»

El pacto que firmaron La Fortaleza y NC en febrero de 2020 incluía una alcaldía time sharing. El actual alcalde, Santiago Rodríguez, de La Fortaleza, dimitirá en el pleno del próximo jueves para que su cargo lo asuma Francisco García, de NC.

–Acabó de alcalde por sorpresa. ¿Las habrá otra vez el jueves?

–No, no habrá sorpresas. La sorpresa se dio en mi toma de posesión. El primero que me la llevé fui yo. Me acosté pensando que iba a ser concejal en la oposición, pero de madrugada recibimos una llamada para alertarnos de la ruptura del pacto entre PSOE, AV y PP. Se dio entonces otro pacto con AV, PP y Beatriz Mejías (Podemos) que, además, nos permitía cumplir la promesa de un cambio para Santa Lucía. Pero ahora no habrá sorpresas. Santiago Rodríguez va a cumplir el pacto que tiene firmado con NC y PP y a partir del mes de octubre yo no seré alcalde.

–Aquel pacto nunca funcionó.

–Ni en el primer día, aunque hay que reconocer también que no nos lo pusieron fácil. Aquí no se hizo la transición adecuada. Arrancamos de cero, buscando funcionarios que quisieran estar con nosotros. Por ejemplo, en unos días nos vimos asumiendo por primera vez los comedores escolares y no se había hecho nada. Ese inicio no lo tuvo ningún alcalde en los 8.000 municipios de España. Y encima, en la primera reunión de grupo aparecen las primeras diferencias. AV plantea que su secretario local, Juan José López, tenía que estar en las reuniones de concejales.

–¿No hubo otra salida más que el cese de los ediles de AV y Mejías?

–No había otra. Estaba deterioradísima la relación. Es más, iniciaron una campaña en los medios: que si yo era un dictador, un machista...Me denunciaron también por la vía penal por no admitir como funcionario interino del Ayuntamiento a su secretario local, que ellos tenían previsto que se quedara gestionando aquí los servicios jurídicos. Ya la gané en dos instancias. No hubo arreglo. Ellos venían con otra idea.

–¿Qué idea?

–Lo desconozco, pero lo que estaban haciendo no me gustaba nada. Tomamos posesión en julio, me voy de vacaciones en agosto y en septiembre me percato de una serie de actuaciones que no son legales. Resolví sin denunciar ni ir a la Fiscalía. Pero no podemos olvidar que ellos querían tener de alcalde a Julio Ojeda (PSOE). Todavía siguen trabajando una moción de censura poniendo a Julio.

–¿Aún hoy?

–Lo siguen intentando.

–¿Hasta qué punto estas malas relaciones con AV en la oposición están afectando a la gestión?

–Esto ha crispado un poco las relaciones, porque se ha llevado al ámbito personal y al jurídico. Creo que somos el municipio más judicializado de toda España. Cualquier cosa se lleva al juzgado. Su teoría es que cuanto peor le vaya al gobierno mejor les irá a ellos. Creo que les afectará y están perdiendo crédito.

–¿Cómo ha llevado eso de gobernar de aliado con el que es su principal rival político, NC?

–Pues nos ha tocado vivir esa experiencia en una etapa muy dura. Es verdad que NC y La Fortaleza teníamos una relación muy tirante y nada amistosa. Y es cierto que dije en campaña electoral que no pactaría con NC, pero cuando vi la situación con AV y Beatriz Mejías, los cesé y me vi en minoría. Lo intenté primero con el PSOE, quedaron en darme una respuesta y aún estoy esperando. Entonces nos sentamos con NC.

–¿Cómo ha sido la convivencia?

–Ha sido buena, estable, pacífica y cordial.

–¿Lo entenderán sus votantes?

–No sé cómo van a reaccionar. Les he intentado explicar por qué tuve que pactar con NC. Tenía que darle estabilidad al municipio y no había otra alternativa real. Y lo asumimos con valentía y generosidad por el bien del municipio. Creo que está saliendo bien. Y de hecho, estamos superando con creces las expectativas que teníamos. Creo que se han hecho más actuaciones en esta mitad de mandato que en legislaturas anteriores enteras y gobernadas, además, por un solo grupo político. Tenemos varios hitos.

–¿Por ejemplo?

–Lo primero que nos vino fue la pandemia, nada más firmar el pacto. De repente nos vimos con miles de familias en el paro o en erte. Fuimos uno de los municipios más afectados por la crisis porque somos la ciudad dormitorio de Mogán y San Bartolomé. Pero supimos ver el problema y nos preparamos. Creamos una línea específica de 2 millones de euros para esas situaciones. La partida ordinaria de Servicios Sociales la subimos de 145.000 euros a un millón. Y destinamos otro medio millón de euros para alquiler y otro para ayudas a las pymes y las empresas. En total pusimos unos 5 millones.

–¿Qué recuerdo más amargo tiene de esa etapa?

–La ansiedad que se generó en muchas familias. Pero creo que supimos actuar. Por ejemplo, activamos un servicio de atención a domicilio para todas las personas que estaban confinadas en sus casas por covid. Santa Lucía fue un ejemplo de abordamiento de la pandemia. Diariamente usábamos 185.000 litros de desinfectante. Y fuimos los primeros en darnos cuenta de que había que usar mascarillas, y como no había, decidimos hacerlas. Pese a las dificultades, conseguimos el material y montamos una red de 40 y tantas costureras para hacer mascarillas de forma altruista. Entregamos 17.000.

–Decía que han ejecutado más obras que en mandatos enteros...

–Sin duda. Primero, profesionalizamos la mesa de contratación. Ya no participan los políticos. Solo se sientan funcionarios. Hemos conseguido que aquí la contratación sea limpia, transparente, profesional y objetiva. En 2020 repavimentamos el 33% de las calles, 117 de una tacada. No se había hecho nunca en 40 años. Este año asfaltaremos otras tantas. Dotamos de pluviales a Casa Pastores, arreglamos las aceras de El Canario y Majada Ciega, ordenamos el litoral, con varias obras en Pozo Izquierdo, pusimos al día las salinas de Tenefé y hay un proyecto para adecentar la Bahía de Formas. Estamos mejorando la biblioteca central o el tanatorio. Y mejoramos las escuelas infantiles.

–Ha desbloqueado expedientes enquistados, como el del parking de La Libertad, o el del mercado de los sabores, que ahora culminará NC. ¿No habrá celos por quién se arroga el éxito?

No, porque vamos a seguir en el gobierno. Así y todo, a mí me tocó como alcalde desbloquear un aparcamiento que llevaba 15 años enquistado y me tocará culminarlo como primer teniente de alcalde.

–Algo va mal si pese a tanta inversión y a tanta política social, Santa Lucía sigue liderando los registros más negativos, incluso a nivel nacional, en cuanto a paro, renta media per cápita...

–A ver, hay que recordar que esta zona perteneció al triángulo de la pobreza y que se desarrolló primero con la agricultura, con salarios siempre muy bajos. Aquí se trabajaba para el amo de la tierra. Después hubo un trasvase de mano de obra a la construcción y luego al sector servicios, al turismo. Así que tenemos una población con unos salarios medios que no son muy altos. Pero aquí la calidad de vida es excepcional, porque los servicios públicos son buenos, son más asequibles y funcionan, por eso hemos crecido tanto en población. La gente elige Santa Lucía para vivir, tenemos unos servicios públicos que no tienen Mogán o San Bartolomé.

–¿Se va con la sensación del deber cumplido?

–Sí, nos ha tocado una etapa muy dura, pero creo que hemos demostrado, tanto a nivel personal, como de mi partido, que hemos sabido gestionar muchísimo mejor que otros partidos y otros grupos. Creo que hemos estado a la altura de las circunstancias.