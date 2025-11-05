Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Olga Cáceres, Francisco García y Belimar Román durante la presentación del proyecto. C7

Santa Lucía lanza el programa 'Vivir aquí' para promover la integración y la convivencia

La iniciativa incluye talleres y excursiones durante los meses de noviembre y diciembre

CANARIAS7

CANARIAS7

Santa Lucía de Tirajana

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 13:38

Mejorar la convivencia y la participación de todas las personas, y que la ciudadanía conozca bien sus derechos, son los ejes centrales del programa 'Vivir aquí' que se desarrollará los meses de noviembre y diciembre en Santa Lucía de Tirajana.

El programa, que fue presentado este miércoles, aborda la doble vulnerabilidad que enfrentan las mujeres migrantes a través de una combinación de talleres formativos en derechos, así como actividades de participación social, todas de carácter gratuito y con la particularidad de que las acciones se ofrecerán en castellano, árabe y francés.

El alcalde, Francisco García, manifestó que «este proyecto defiende la igualdad de oportunidades de toda la ciudadanía, porque tener una religión o un idioma diferentes no debe suponer un obstáculo para la integración social, para la buena convivencia». «Siempre estaremos apoyando la integración y en contra de cualquier tipo de discriminación o manifestación xenófoba o racista», añadió García.

La concejala de Igualdad y Diversidad, Olga Cáceres, señaló que «este proyecto está enfocado en la integración y el empoderamiento de las personas con diversidad cultural del municipio, principalmente las mujeres, reconociendo su papel esencial en la cohesión social«.

Dos ejes

El programa tiene dos ejes estratégicos para el empoderamiento. El primero se centra en brindar estrategias para la convivencia y participación, y consistirá en la realización de actividades de convivencia, excursiones y visitas a museos y otros lugares.

El segundo eje pone el foco en el acceso a la información esencial sobre derechos básicos, residencia, empadronamiento, tarjeta sanitaria, protección internacional y los diferentes tipos de arraigo contemplados en el reglamento de extranjería. Su propósito es brindar seguridad jurídica, orientación práctica y autonomía para el ejercicio pleno de los derechos.

La responsable de comunicación del proyecto, Belimar Román Rojas, anunció que las actividades comenzarán el 10 de noviembre y continuarán hasta el 16 de diciembre, y que la inscripción a todas las actividades es gratuita.

Las inscripciones pueden hacerse en la web municipal www.santaluciagc.com y en las redes del Ayuntamiento y del área de Igualdad y Diversidad. También en el correo electrónico igualdad@santaluciagc.com.

