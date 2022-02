Santa Lucía invertirá un millón de euros en remozar el estadio municipal

Agujeros en el césped, iluminación deficiente, paredes agrietadas... La lista de deficiencias que arrastra el Complejo Deportivo de Vecindario, en Santa Lucía de Tirajana, es bastante larga, casi tanto como el número de quejas de sus usuarios, que llevan tiempo alertando sobre los riesgos que corren en el uso de sus instalaciones. El Ayuntamiento, consciente de que el recinto, donde está el estadio municipal, no está en las mejores condiciones, anuncia que este año invertirá un millón de euros en esta infraestructura deportiva y que, no obstante, de cara a remediar los problemas más acuciantes que tiene el césped, afrontará la semana próxima una intervención urgente que espera poder resolver en tres días.

El último incidente se produjo este pasado fin de semana. Un jugador del Unión Deportiva Vecindario se lesionó y fue evacuado en ambulancia. En el perfil oficial del club, que entrena en este estadio junto al C.D. Cerruda, atribuyeron lo sucedido al mal estado de las instalaciones. El concejal de Deportes, Pedro Sánchez, que este lunes se reunió con un representante de los usuarios preocupados por el mal estado del estadio, informó de que el consistorio ha encargado una actuación de urgencia a la empresa que les mantiene los campos, Tapas del Atlántico. En principio, ejecutarán los trabajos del lunes al miércoles próximo. En función de lo que le transmitan los técnicos, el estadio podría incluso cerrarse durante esas tres jornadas.

Mal estado del agarre de una de las cubiertas. / Arcadio suárez

Al margen de esta intervención rápida, el edil aclara que el Ayuntamiento llevaba tiempo planificando una actuación integral en el Municipal de Vecindario y que la previsión inicial era que se afrontase de la mano del Cabildo. Sin embargo, esas gestiones no han dado finalmente el fruto esperado y el gobierno local, que preside Francisco García, ha optado por asumir el proyecto con fondos propios.

«Es evidente que estas instalaciones necesitan mejoras; en su momento, hace 30 años, cuando se inauguraron, eran punteras, pero el paso de los años las ha ido deteriorando, por lo que actuaremos cuanto antes para ponerlas al día», apuntó ayer Sánchez. Como prueba de que la inversión está en marcha informa de que el proyecto ya está redactado y que solo falta la elaboración de los pliegos. «La Oficina Técnica asumirá esa tarea en breve». La idea pasa por que al menos las obras arranquen a lo largo de este año.

Aparte del estado del césped, los usuarios se quejan también de que aún no se ha repuesto la torreta que derribó la borrasca Filomena en enero de 2021 y que el campo anexo al estadio municipal no dispone de vestuarios ni de aseos públicos, el techo de su graderío no cubre al público del viento, ni del agua ni del sol, no tiene banquillos, una tubería hace bulto en el césped y temen que les pueda ocasionar un mal golpe y las paredes están agrietadas.

Los márgenes del estadio tampoco se hallan en las mejores condiciones. / Arcadio suárez

Por lo pronto, la reforma integral anunciada por el Ayuntamiento contempla sustituir el pavimento de madera del polideportivo La Unión, la rehabilitación de las canchas al aire libre, el adecentamiento del acceso al complejo, desde las paredes al asfalto, la rehabilitación de la taquilla, el reforzamiento de los muros donde se apoya la pérgola, la sustitución de esta última, el cambio del césped artificial, la renovación del sistema de riego y un tratamiento de pintura a todas las instalaciones.