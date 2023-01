Santa Lucía espera por Transporte del Cabildo para 11 marquesinas

Santa Lucía de Tirajana lleva desde octubre esperando a que la Consejería de Transporte y Movilidad del Cabildo, que gestiona Miguel Ángel Pérez, le instale 11 marquesinas en el municipio. Así lo denuncia el alcalde, F rancisco García, que se queja, además, de que desde septiembre, por ahora sin éxito, intenta que Pérez le reciba para este y otros asuntos. García hizo pública esta situación este martes, justo antes de que el consejero le diese cita para el 2 de febrero.

El alcalde informa de que Cabildo y Ayuntamiento pactaron meses atrás que la institución insular le instalaría marquesinas a cambio de que Santa Lucía asumiese la obra civil, la base para colocar luego los anclajes.

«Lo solicitamos por escrito en mayo o junio de 2022, se nos dio el visto bueno, nosotros hicimos nuestra parte, las obras están acabadas desde finales de octubre o primeros de noviembre, pero las marquesinas no están y del Cabildo no sabemos nada», critica García. «Ha llegado el invierno y tenemos quejas de los vecinos».

«Desde septiembre llevo pidiendo cita y nada»

El alcalde está muy molesto porque dice que desde finales de septiembre él mismo contactó telefónicamente con la secretaria del consejero para pedirle cita. «Después me pidió que se lo mandase por correo electrónico y lo hice, pero nada; le sigo insistiendo y me dice que el consejero ya lo sabe».

Y como ve que ni con esas, presentó formalmente, por registro de entrada y en dos ocasiones, el 17 de noviembre y el 27 de diciembre, una solicitud de reunión con el consejero o llamada por teléfono. Tampoco. Hasta este martes.

Además del problema de las marquesinas, García quiere recordarle que desde el 24 de diciembre de 2017 en que se abrió al tráfico el nudo de acceso al municipio desde la GC-1 por El Canario, ese tramo viario no tiene alumbrado ni mantenimiento. «Gobierno y Cabildo se tiran la pelota y nadie lo soluciona».

Rotonda del nudo viario que lleva sin conexión eléctrica ni alumbrado desde 2017. / arcadio suárez

También le pedirá la posibilidad de mejorar la frecuencia de varias líneas de Global, el mantenimiento de un acceso al municipio desde la GC-1 por el polígono de Arinaga y el arreglo de un tramo de la carretera entre Santa Lucía y Temisas que desde hace 6 años está limitado por bolardos por riesgo cierto de derrumbe.

«El consejero falta al respeto a la ciudadanía del municipio»

«Creo que el consejero le falta al respeto a la ciudadanía de Santa Lucía, al tercer municipio de la isla; no se entiende que yo, como alcalde, lleve 4 meses esperando que me atienda. Y no se justifica porque he visto que sí ha recibido a otros alcaldes, todos de su mismo color político, por cierto», en alusión al PSOE. Así de claro se mostró Francisco García, muy molesto con Miguel Ángel Pérez.

Baches en el acceso desde la GC-1 que el alcalde dice que nadie atiende. / Arcadio suárez

«Llevo 23 años de gestor público en Santa Lucía y nunca he pasado por la situación que estoy viviendo. Me he puesto en contacto con diferentes regidores, presidentes, consejeros, directores generales, y en un plazo mínimo, 10 días como mucho, me han prestado atención». García compara y apunta que cuando el actual presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, era consejero insular de Obras, «la atención era inmediata y yo era concejal, no alcalde