NC Santa Lucía celebra un multitudinario encuentro de militancia con más de 600 asistentes La ejecutiva local destacó este lunes, tras evaluar el acto, que la participación superó todas las expectativas

CANARIAS7 Santa Lucía de Tirajana Lunes, 24 de noviembre 2025, 21:13 Comenta Compartir

Nueva Canarias Santa Lucía reunió el pasado viernes, en el salón Ateneo, a más de 600 militantes y simpatizantes en un acto que la organización califica como «uno de los encuentros más multitudinarios y emocionantes de los últimos años». La convocatoria sirvió para celebrar el cierre de año junto a la agrupación local y para reafirmar la fortaleza del proyecto municipalista en el municipio.

Durante el acto, la dirección local presentó oficialmente a los nuevos responsables de las Secretarías de Comunicación y de Organización, que han recaído en Ayose Corujo y Yone Caraballo, en una puesta al día orgánica que busca reforzar la estructura interna y potenciar el trabajo comunitario.

La cita contó además con la presencia del santaluceño Luis Campos, secretario general de Nueva Canarias, cuya participación fue recibida con especial cariño por la militancia.

En las intervenciones se puso de relieve «la vitalidad del proyecto y el orgullo de ver a tantas caras representativas de la sociedad santaluceña», sorprendidas por la masiva respuesta a un encuentro que tiene lugar tras el reciente congreso de la organización.

Fortalecer el espacio político

La ejecutiva local destacó este lunes, tras evaluar el acto, que la participación superó todas las expectativas y supone «un impulso decisivo para continuar fortaleciendo el espacio político en el municipio».

«Estamos más vivos que nunca y el viernes lo demostramos», afirmó la concejala Yaiza Pérez, cuyas palabras levantaron aplausos y renovado entusiasmo entre los asistentes.

Nueva Canarias Santa Lucía subraya que continuará trabajando junto a las vecinas y vecinos para consolidar un proyecto político cercano, útil y en permanente contacto con la ciudadanía.