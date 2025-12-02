Santa Lucía celebra sus fiestas del 6 al 21 de diciembre con los actos fuera del templo La parranda del Cura pregonará el domingo los festejos patronales, que se cierran con la popular Romería de los Labradores

Cristina González Oliva Santa Lucía de Tirajana Martes, 2 de diciembre 2025, 06:00

Las fiestas patronales de Santa Lucía de Tirajana arrancan el próximo sábado y se extenderán hasta el 21 de diciembre, día en el que tendrá lugar la popular Romería de los Labradores. Este año, los festejos serán diferentes debido a las obras de rehabilitación de la iglesia para fortalecer su cimentación, por lo que los principales actos se celebrarán en la plaza y el salón de plenos de las Casas Consistoriales.

Como novedad, este año se ha aconsejado que la talla de la Virgen del Rosario no salga de procesión tras ser restaurada debido a su antigüedad, mientras que la talla de Santa Lucía lucirá renovada en un año histórico en el que se ha encontrado en Vecindario con la Virgen del Pino.

Programa completo

Aunque el programa festivo se inicia el día 6 con varios actos, entre ellos la elección por voto popular de la Lucía Canaria, la apertura institucional de los festejos será el domingo, 7 de diciembre, con el pregón a cargo de La Parranda del Cura, que promete un arranque musical cargado de arraigo y emociones. El acto será sobre las 19.00 horas, tras la eucaristía, en la plaza de la iglesia, momento en el que también se hará el reconocimiento a la presidencia de honor de las fiestas, que ha recaído en el grupo parroquial de la Iglesia de Santa Lucía. Seguidamente se dará a conocer el nombre de la nueva Lucía, que recibirá la banda por Lucía del Pino Hernández Torres.

El día 12, víspera de la patrona, será la procesión nocturna acompañados por la banda de música desde las 20.00 horas, con la salida de los peregrinos desde la Cruz del Siglo hacia la iglesia. A la medianoche habrá fuegos artificiales y en esta ocasión no se celebrará 'La noche de la luz, que volverá en 2026.

Dia grande de los festejos

El día grande, 13 de diciembre, contará con diana floreada y con la solemne eucaristía en honor a Santa Lucía, cantada por la Coral Flor del Oroval a las 12.00 horas, y la posterior procesión por el recorrido habitual. También habrá feria y exposición de ganado en local anexo al polideportivo municipal desde las 9.00 horas, mientras que a las 11.00 será en el salón de plenos el recibimiento de la Lucía Sueca y la Lucía Canaria.

El esperado Día del Haragán tendrá lugar el 14 de diciembre, con juegos, comida popular, desfile de papahuevos y el tradicional 'juicio' al personaje del Haragán.

El 21 de diciembre llegará la esperada Romería de los Labradores, que arrancará a las 13.00 horas, acompañada por degustaciones de productos tradicionales como aceitunas, mantecados o pan de leña, además del tradicional mejunje.

Desde el 6 al 21, las fiestas incluyen una amplia agenda de actividades populares, como el Día del Mayor, con homenaje a José López Ramírez, o el Día del Niño, con ludoparque y Scala en HI-FI infantil y adulto. El tradicional Baile de Taifas será el 19 de diciembre. Las noches también estarán animadas por verbenas destacadas, con grupos como Son del Caney, Leyenda Joven, Calle Obispo, Star Music y varios DJ locales.