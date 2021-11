Santa Lucía asume el parking La Libertad siete años después

El Ayuntamiento procedió este martes a la recepción oficial del edificio de aparcamientos subterráneo La Libertad, de 492 plazas, que serán de titularidad pública en pleno centro urbano de Vecindario, siete años después de que la concesionaria, la empresa Santana Cazorla, hubiese acabado las obras, y 15 años después de que se iniciara el expediente, en 2006. La intención municipal es que pueda estar abierto en torno a octubre de este año y que sea gestionado de forma indirecta por una empresa de inserción laboral para colectivos vulnerables o un centro especial de empleo. Antes el Ayuntamiento tendrá que definir, regular y aprobar los distintos precios públicos que se cobrarán a los futuros usuarios. La idea es que la primera planta se destine a aparcamientos en rotación, para los clientes de la zona comercial, y que las plazas del segundo sótano puedan ser alquiladas para trabajadores y vecinos.

El alcalde, Santiago Rodríguez, acompañado de los ediles de Obras, Francisco García; Comercio, Sergio Vega; Juventud y Turismo, Ana Mayor; y Deportes y Recursos Humanos, Pedro Sánchez, se personó este martes en las instalaciones junto a la interventora municipal y a un representante de la concesionaria para comprobar que las obras se entregaban en perfecto estado de acabado y de acuerdo al proyecto. Salió a concurso, incluyendo redacción y ejecución de la obra, por 3,5 millones de euros, y se adjudicó por 3,080 millones. Cuenta con ascensores, aseos adaptados para personas con movilidad reducida y una gran plaza o parque en la cubierta que incluye zonas deportivas y de juegos infantiles y una cafetería. Esta última también saldrá a concurso, pero en un pliego distinto al del parking.

García explicó que lo que motivó que no se recepcionaran las obras en 2014 fue que se ejecutó un modificado de proyecto que no fue aprobado formalmente, lo que llevó a «discrepancias administrativas» apuntadas por los servicios de Contratación y de Asesoría Jurídica sobre cómo se debía tramitar la recepción. Según este edil, el modificado se debió a la necesidad de incluir un aumento en los costes por imprevistos surgidos durante la obra. Al excavar dieron con un suelo rocoso que encareció el dragado del solar y hubo que usar también más hormigón para el forjado. El alcalde explicó que resta por acordar todavía con la empresa la cuantía que se le abonará para la certificación final de las obras, pero aseguró que no habrá mayor conflicto. La cantidad incluirá el abono de los gastos de la vigilancia de las instalaciones durante estos años. Así y todo, apuntan que el total extra no pasará de 300.000 euros.

El aparcamiento cuenta con 15.900 metros cuadrados de superficie construida, con dos sótanos y 492 plazas, de las que 458 son para coches, 16 para vehículos de personas con movilidad reducida y 18 para motos. También tiene 11 trasteros, que se podrán vincular al alquiler de las plazas o sin ellas. Este extremo estaría por definirse.

Rodríguez dijo de esta infraestructura que será «una de las más importantes del mandato» porque resolverá la falta de aparcamientos de muchos vecinos y trabajadores de la zona y supondrá un «revulsivo» para la zona comercial. García avanzó que «se pondrá toda la carne en el asador para abrirlo cuanto antes». Y Vega puso el acento en las 500 plazas de aparcamientos que se pone al servicio de la zona comercial.