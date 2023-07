Santa Lucía aprueba las retribuciones del gobierno sin ninguna subida de sueldo

El Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana aprobó este jueves en una sesión plenaria extraordinaria las retribuciones de los ediles del gobierno municipal sin ninguna subida de sueldo. Son las mismas que tenía el gobierno anterior. La edil de Recursos Humanos, Ofelia Alvarado, lo dejó claro de forma expresa, en clara alusión a la publicación que días atrás hizo en sus redes sociales el portavoz de PP-AV, Juan José Ramos, en la que dio a entender que lo primero que hacía este gobierno en el nuevo mandato era subirse los salarios. Fortaleza y PP-AV se abstuvieron mientras que Vox votó en contra.

Alvarado fue tajante al acabar la sesión. La nómina que cobrará el alcalde en agosto o en septiembre, después de este pleno, será la misma que la de mayo o abril de 2023. Y aclaró que si su nómina ahora es mayor que la de 2019 es por los aumentos que ha ido aprobando el Estado cada 1 de enero para todos los empleados públicos, también los políticos.

En el informe de Intervención que figura en el expediente se recuerda que, según la normativa en vigor, en un municipio de entre 50.001 y 75.000 habitantes, como es el caso, el tope salarial del alcalde está en 75.504 euros y el de Santa Lucía, en cifras brutas anuales, está en 56.518 euros. Por su parte, en este nuevo mandato habrá 13 ediles con dedicación exclusiva que costarán al consistorio 689.021 euros al año y uno con dedicación parcial, al 75%, 39.751.

Ramos, que no intervino en el pleno para argumentar su posición, aclaró fuera de la sesión que no lo hizo porque no quería «participar en un show». Y respecto a su publicación en redes, insistía: «Lo que es objetivo es que ha habido una subida de 2023 a 2021; ya yo no entro si viene de enero o de más atrás, porque además tampoco lo sé y nadie me lo ha dicho». Se conforma que con esta polémica haya conseguido que se piensen un poco subirse más el sueldo.

En la misma sesión se aprobaron dos expedientes de reconocimientos extrajudiciales de crédito por valor de 2,9 millones (uno de 407.800 y otro de 2,5 millones). Permitirán pagar facturas de servicios con contrato vencido o de ejercicios anteriores.