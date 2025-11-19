Santa Lucía abre la exposición del XXXI Certamen de Fotografía Javier Arnecillas, José Manuel Márquez, José López y María Elena Martín son los ganadores, mientras que Nacho González y Saro Castro reciben un homenaje por su trayectoria profesional

Ganadores del certamen y los homenajeados en el acto que tuvo lugar en el Ateneo.

CANARIAS7 Santa Lucía de Tirajana Miércoles, 19 de noviembre 2025, 18:40 Comenta Compartir

El Ateneo Municipal de Vecindario acoge desde este miércoles y hasta el 31 de diciembre la exposición de los trabajos presentados al XXXI Certamen de Fotografía de Santa Lucía de Tirajana, que ya tiene sus cuatro ganadores.

El premio Víctor Jara a la mejor serie ha recaído en Javier Arcenillas por 'Terremoto Haití I, II, III'; el premio a la mejor serie analógica ha sido para José Manuel Márquez Mijares por 'Egipto I, II, III'; el premio a la mejor serie digital fue para José López Giménez por 'Sueños I, II, III'; y el premio a la mejor serie digital residente en Canarias ha sido para María Elena Martín Hernández por 'Nostalgia I, II, III'. También se han entregado varios premios individuales.

Ampliar

El alcalde, Francisco García, acompañado de la concejala de Cultura, Yaiza Pérez, inauguró la exposición del certamen y la V Bienal de Fotografía que este año ha reconocido la trayectoria profesional de los fotógrafos Nacho González y Saro Castro.

Por su parte, también se dieron a conocer los galardones a las fotografías individuales que son: primer premio analógica: Luz Cortés Marín, título: 'Identidad difusa II'; segundo premio analógica: Miguel Ángel Sintes Puertas, por 'El Che III'.; tercer premio analógica: Rubén Dario Rocha Fernández por ' Nacer'. Por su parte, el primer remio digital fue para Blanca Lorza Frances por 'Tras Las Rejas'; segundo premio digital: Mario Matías Pereda Berga, por 'El eco del vacío III'; y el tercer premio digital para Salvador Linares Fernández por 'Desparasitación II'.

Cabe recordar que un total de 101 autores y autoras (42 de Canarias y el resto de fuera de las islas) han participado en el certamen de fotografía analógica y digital, cuyo resultado se acaba de hacer público. El retrato ha sido el tema central de este año.