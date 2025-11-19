Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Directo Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en directo: el PP solicita la reprobación de la alcaldesa, Carolina Darias
Santa Brígica con Vino 2025 está resultando todo un éxito durante este mes de noviembre. C7

Santa Brígida saborea el éxito de sus catas, maridajes y noches de vino

Este jueves se celebrará una nueva edición de Maridaje Sonoro a cargo del sumiller Juan Socas

CANARIAS7

CANARIAS7

Santa Brígida

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 12:22

Santa Brígida se prepara para disfrutar este jueves, 20 de noviembre, a las 20:30 horas, de una nueva edición de Maridaje Sonoro a cargo del sumiller Juan Socas, donde vino y música en directo se unen para crear una experiencia multisensorial que nadie quiere perderse.

La cita forma parte del programa Santa Brígida con Vino 2025, impulsado por el Ayuntamiento de Santa Brígida, a través de la Concejalía de Desarrollo Rural que dirige Carmen Juez, que dedica todo noviembre a rendir homenaje a los vinos de la Villa. Una propuesta que celebra el trabajo de viticultores, bodegueros, enólogos y de todas las personas que han contribuido a forjar la identidad vinícola del municipio.

El éxito de Maridaje Sonoro se suma al alcanzado recientemente por la Cata Maridaje de Vinos y Quesos celebrada el pasado sábado en el anexo del Mercadillo Municipal, un homenaje a la riqueza agrícola y gastronómica de la Villa. Todas las actividades del programa se agotan rápidamente tras abrirse la inscripción, tal como ha ocurrido también con la Noche de Vino y Boleros, que se celebrará este sábado, 22 de noviembre, o Catas Ciegas, el sábado 29, así como a las visitas guiadas a fincas y bodegas.

Entre el 2 y 30 de noviembre, residentes y visitantes se encuentran disfrutando de un variado calendario de actividades entre cenas a ciegas, catas comentadas, degustaciones, noches de vino y música en directo, rutas patrimoniales, además de visitas a bodegas y rutas etnográficas por la Caldera de Bandama, donde historia, naturaleza y viñedos se entrelazan.

Entre las bodegas participantes figuran Rincón del Guiniguada, Bodega y Vinos Lava, Finca Escudero, Bodegas Volcán, Bien de Altura, Bodegas San Juan, Bodega Ventura, Hoyos de Bandama y Finca Vandama.

Con una programación en constante crecimiento y una excelente acogida del público, Santa Brígida se consolida este noviembre como epicentro del vino en Gran Canaria, donde todos los eventos se convierten en citas imprescindibles para los amantes del vino y la cultura.

