María Fernández y Davinia Falcón hablan con taxistas de San Mateo en la presentación del proyecto.
María Fernández y Davinia Falcón hablan con taxistas de San Mateo en la presentación del proyecto.

San Mateo estrena el lunes un servicio de transporte a la demanda entre el casco y todos sus barrios

Por 1,5 euros por pasajero y trayecto 5 de los 10 taxis del municipio unirán la estación de guaguas con cualquier núcleo rural de lunes a viernes de 09.00 a 13.00 y de 16.00 a 20.00 horas

San Mateo

Miércoles, 22 de octubre 2025, 11:00

La mitad de la población de San Mateo, la empadronada en barrios rurales y fuera del casco urbano del municipio, podrá utilizar a partir del próximo lunes el nuevo servicio de transporte público a demanda que prestarán 5 de los 10 taxis de la Vega.

Por el módico precio de 1,5 euros por pasajero y trayecto esas personas serán trasladadas hasta la estación de guaguas de San Mateo , o desde ahí hasta sus casas, una vez que se den de alta en la aplicación creada para ello y que hagan la correspondiente reserva con al menos 24 horas de antelación.

Para arrancar esta experiencia piloto se han diseñado una serie de rutas, que se irán adaptando a la demanda real en función de los resultados que se vayan acumulando, que estarán operativas de lunes a viernes entre las 09.00 y las 13.00 horas, por las mañanas, y entre las 16.00 y las 20.00 horas, por las tardes.

Aunque este proyecto tiene una duración inicial de 6 meses, el objetivo es que se prolongue en el tiempo una vez acabe el periodo de prueba, según confirmaron la directora general de Transportes y Movilidad del Gobierno de Canarias, María Fernández, y la alcaldesa de San Mateo, Davinia Falcón, al anunciar este miércoles la puesta en marcha de esta iniciativa pionera en el archipiélago y con vocación de replicarse en otros municipios canarios.

La aplicación San Mateo en ruta se puede descargar ya en Google Play o App Store y es imprescindible darse de alta en ella para solicitar el servicio de transporte a la demanda. Si no se tiene la aplicación también se puede reservar un servicio llamando por teléfono al número 647940062 entre las 08.00 y las 13.00 horas.

