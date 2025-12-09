San Isidro de Teror acoge este sábado un Belén Viviente Canario Habrá un solo pase a las 20.30 horas con acceso libre y cuatro pasajes | Hay un servicio de transporte gratuito desde el casco urbano que sale a las 19.45 horas

El casco histórico del barrio terorense de San Isidro se convertirá el próximo sábado 13 de diciembre en el escenario natural de un Belén Viviente Canario, donde se narrará en distintas escenas el nacimiento de Jesús con el acompañamiento musical de la agrupación Amasijo y el grupo de baile de El Álamo.

La recreación comenzará a las 20.30 horas con un solo pase de acceso libre y se facilitará servicio de guagua gratuita, con salida desde el casco urbano de Teror (club de mayores) a las 19.45 y vuelta desde San Isidro a las 23.00 horas, con parada en el cruce de Arbejales, tanto en la subida como en la bajada.

Este evento navideño, organizado por el Ayuntamiento de Teror desde la Concejalía de Festejos, que dirige Angharad Quintana, estará producido por Universo GC y PRAX 91, con la participación de la Asociación de Vecinos Trilla La Era de San Isidro.

La Concejalía de Festejos del Ayuntamiento de Teror anima a la población a visitar la representación en el fantástico recinto histórico de San Isidro, con edificaciones del siglo XVII, que se convertirá en el escenario del Nacimiento.

La representación ambientada en tradiciones canarias recreará cuatro pasajes dedicados a la anunciación de María, el sueño de José, la anunciación de los pastores y la adoración al niño, con la participación de una decena de actores y actrices y acompañamiento musical.

