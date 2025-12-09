Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de la anterior edición del Blén Viviente Canario de San Isidro. C7

San Isidro de Teror acoge este sábado un Belén Viviente Canario

Habrá un solo pase a las 20.30 horas con acceso libre y cuatro pasajes | Hay un servicio de transporte gratuito desde el casco urbano que sale a las 19.45 horas

CANARIAS7

Teror

Martes, 9 de diciembre 2025, 17:45

Comenta

El casco histórico del barrio terorense de San Isidro se convertirá el próximo sábado 13 de diciembre en el escenario natural de un Belén Viviente Canario, donde se narrará en distintas escenas el nacimiento de Jesús con el acompañamiento musical de la agrupación Amasijo y el grupo de baile de El Álamo.

La recreación comenzará a las 20.30 horas con un solo pase de acceso libre y se facilitará servicio de guagua gratuita, con salida desde el casco urbano de Teror (club de mayores) a las 19.45 y vuelta desde San Isidro a las 23.00 horas, con parada en el cruce de Arbejales, tanto en la subida como en la bajada.

Este evento navideño, organizado por el Ayuntamiento de Teror desde la Concejalía de Festejos, que dirige Angharad Quintana, estará producido por Universo GC y PRAX 91, con la participación de la Asociación de Vecinos Trilla La Era de San Isidro.

La Concejalía de Festejos del Ayuntamiento de Teror anima a la población a visitar la representación en el fantástico recinto histórico de San Isidro, con edificaciones del siglo XVII, que se convertirá en el escenario del Nacimiento.

La representación ambientada en tradiciones canarias recreará cuatro pasajes dedicados a la anunciación de María, el sueño de José, la anunciación de los pastores y la adoración al niño, con la participación de una decena de actores y actrices y acompañamiento musical.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Practicaron sexo en el trabajo, pero eso no justifica el despido
  2. 2 Suben a cuatro los muertos por un golpe de mar en Tenerife y se busca a una persona desaparecida
  3. 3 Cuando es imposible, es imposible
  4. 4 Tejeda es finalista de Juntos Brillamos Más, de Ferrero Rocher
  5. 5 La cementera tiene doce meses para liberar el muelle desde que presente el plan de desalojo
  6. 6 La viñeta de Morgan de este martes 9 de diciembre
  7. 7 La Aemet advierte de cambios en el tiempo en Canarias
  8. 8 Pillan a un taxista en Triana circulando bajo los efectos de las drogas, con la ITV vencida y con estupefacientes escondidos en el coche
  9. 9 Atacó presuntamente a su vecino con tres cuchillos y le asestó siete puñaladas en Gáldar: piden nueve años de cárcel
  10. 10 Tres hombres, acusados de transportar en una lancha cerca de Gran Canaria más de una tonelada de cocaína: el valor alcanzaría los 40 millones de euros

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 San Isidro de Teror acoge este sábado un Belén Viviente Canario

San Isidro de Teror acoge este sábado un Belén Viviente Canario