San Bartolomé de Tirajana rehabilitará los 25 bloques de la urbanización 'Las Llaves' Alejandro Marichal, primer teniente de alcalde, destaca que «este proyecto es más que una obra, es la respuesta a una necesidad de muchas familias y no podíamos permitir que esto siguiera parado»

La rehabilitación de los 25 bloques en los que se distribuyen 300 viviendas de la urbanización 'Las Llaves' será pronto una realidad. La Concejalía de Vivienda del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana actualizará los precios del proyecto para adaptarlos al coste actual del mercado, lo que permitirá poner en marcha definitivamente las obras de mejora integral en los edificios y espacios comunes de las fases I y II. Para ello, llevará a Pleno la aprobación de dos adendas que modifican los acuerdos de financiación firmados en años anteriores, garantizando así la viabilidad de una intervención largamente esperada por los vecinos. Estas modificaciones permiten ajustar los compromisos económicos de las administraciones implicadas al encarecimiento generalizado de materiales y servicios, asegurando que las obras puedan ejecutarse sin más retrasos.

El ARRU 'Las Llaves' es una de las actuaciones más relevantes en materia de vivienda del municipio, ya que contempla la rehabilitación integral de 300 viviendas distribuidas en dos fases. La inversión real asciende a 5.546.555,52 euros para la ejecución de las obras, 67.745,89 euros para los servicios de dirección de ejecución de obra así como la coordinación de seguridad y salud, y 120.219.08 euros para la dirección de obras e instalaciones que se desarrollará a través de Gesvisur. Lo inversión total será de 5.734.520,49 euros.

Alejandro Marichal, primer teniente de alcalde (CC), ha subrayado que «este proyecto va mucho más allá de una obra, es la respuesta a una necesidad real de muchas familias del municipio. Por ese motivo, hemos decidido aumentar la aportación municipal, porque no podíamos permitir que esto siguiera parado. Es una cuestión de compromiso, de gestión y de tener claro cuáles son las prioridades».

En la Fase I, se prevé la rehabilitación de 84 viviendas. Inicialmente se estimó una inversión de 1,3 millones de euros pero los costes reales son más elevados por la actualización de precios del proyecto de obra, lo que ha motivado una reorganización financiera sin alterar los objetivos técnicos del programa. Por este motivo, se propone al pleno el gasto municipal plurianual para 2026-2027 de un total de 755,712.75€ para el desarrollo de la Fase I.

Por su parte, la Fase II contempla la mejora de otras 216 viviendas. El proyecto fue reformulado en diciembre de 2023 mediante una adenda que actualizó su coste de 3,38 millones a 3,96 millones de euros. Aunque el Ministerio y la Comunidad Autónoma mantienen sus aportaciones, ha sido la Concejalía de Vivienda quien ha asumido el mayor esfuerzo adicional, de esta manera tras la aprobación en el pleno el gasto municipal plurianual para 2026-2027 ascenderá a 781.592,77 euros. Este esfuerzo del área que dirige Lucía Jiménez (CC) ha sido clave para desbloquear la ejecución de la obra, que podría comenzar a desarrollarse (tras su licitación y adjudicación) en el primer trimestre de 2026.

Lucía Jiménez, concejala de Vivienda, destaca el impacto directo que tendrá esta actuación en la vida cotidiana de cientos de familias. «Esta urbanización no ha tenido una intervención profunda en décadas. Estamos hablando de mejoras estructurales, accesibilidad, eficiencia energética y espacios comunes. Para los vecinos y vecinas, esto no es una obra cualquiera: es la posibilidad de vivir en un hogar más seguro, más cómodo y con mejores condiciones», señaló la edil, quien también puso en valor la colaboración institucional que ha hecho posible la continuidad del proyecto. Las obras contempladas incluyen la renovación de fachadas, cubiertas, instalaciones eléctricas y de fontanería, la instalación de ascensores y rampas para personas con movilidad reducida, así como la reurbanización de los espacios públicos del entorno. Esta combinación de actuaciones permite una regeneración integral del entorno residencial, mejorando no solo las viviendas, sino también el día a día de quienes las habitan.

El proyecto se ejecuta a través de convenios bilaterales firmados entre el Ministerio de Fomento (actual Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana), la Comunidad Autónoma, el Cabildo de Gran Canaria, el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y la aportación de los propios vecinos. Las adendas que se elevan ahora a Pleno actualizan esas condiciones para adaptarlas a la realidad económica actual, sin alterar la planificación general del programa.

Desde el gobierno municipal, Alejandro Marichal cumple con impulsar, rescatar y ejecutar el proyecto con seriedad, inversión y compromiso social. «La vivienda debe ser entendida como un derecho y una prioridad. Hemos apostado por este modelo porque queremos que San Bartolomé de Tirajana sea un lugar para vivir», concluyó Marichal.