San Bartolomé de Tirajana rehabilita las piscinas naturales del Castillo del Romeral

El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, a través de la Concejalía de Vías y Obras, que dirige Araceli Armas en coordinación con Eduardo Armas, ha puesto en marcha los trabajos de mejora en la zona de las piscinas naturales de El Castillo del Romeral, una actuación destinada a garantizar la seguridad, la accesibilidad y la puesta en valor de este espacio.

Las obras, que se ejecutan tras la obtención de la preceptiva autorización de Costas, cuyo trámite se inició en octubre de 2023, tienen un coste presupuestado total de unos 531.000 euros, y contemplan en una primera fase la repavimentación de la losa del solárium de las piscinas, actualmente deteriorada por el paso del tiempo y la exposición al entorno marino. La intervención incluye además la sustitución de las escaleras y pasamanos de acceso al agua.

Posteriormente, en una segunda fase de ejecución, se procederá a la sustitución de la barandilla del paseo marítimo y de las 18 farolas existentes en los dos tramos del paseo marítimo y en la calle Párroco Francisco Cabrera, lo que permitirá mejorar tanto la seguridad como la imagen general de este enclave emblemático del litoral.

Araceli Armas, subraya que «estas actuaciones forman parte de la estrategia municipal de gestión responsable y conservación de los espacios públicos, garantizando que las infraestructuras de uso vecinal y turístico se encuentren en las mejores condiciones«.

«El objetivo de esta intervención es mejorar la seguridad y la calidad de vida de los vecinos y visitantes, apostando por un modelo de gestión que cuide y preserve el patrimonio público, al tiempo que se potencia el atractivo de nuestro municipio», ha destacado el Alcalde, Marco Aurelio Pérez.

