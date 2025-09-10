San Bartolomé de Tirajana consolida 38 plazas en su plantilla mediante promoción interna El Ayuntamiento culmina dos procesos de promoción interna para reforzar la estabilidad del personal municipal

Foto de familia de los trabajadores, que posaron junto al alcalde y varios ediles de la corporación.

El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, a través de la Concejalía de Presidencia y Personal, ha culminado dos procesos de promoción interna que suponen un hito histórico en la consolidación del personal municipal y que han permitido la consolidación de 38 plazas de su plantilla.

En concreto, en el marco del Plan Estratégico de Recursos Humanos, aprobado en pleno el 25 de abril de 2024 tras su paso por la Mesa General de Negociación (16 de mayo de 2023), se han llevado a cabo dos expedientes que refuerzan la estabilidad laboral en la administración local.

Uno impulsó una promoción interna horizontal para 22 plazas de auxiliar administrativo por concurso oposición. El procedimiento se inició el 5 de julio de 2024. Se presentaron 20 trabajadores, de los que 19 resultaron aprobados. Firmarán este jueves su contrato como laborales fijos en la categoría de auxiliar administrativo.

Este expediente da continuidad a un proceso iniciado en 2013 para transformar puestos de educador de esuelas infantiles, oficial de escuelas infantiles y cocinero en plazas de auxiliar administrativo.

Otro fue un proceso de promoción interna vertical para 22 plazas de administrativo como funcionarios de carrera. Convocado también el 5 de julio de 2024, culmina ahora con la toma de posesión de 16 empleados municipales, quedando pendiente la incorporación de otros 4 por causas de fuerza mayor.

La mayoría de estos trabajadores cuenta con más de 20 años de servicio y ya venían desempeñando estas funciones. Con estas dos promociones, informa el gobierno local en un comunicado, el Ayuntamiento cumple un doble objetivo: dar estabilidad y reconocimiento al personal municipal y, al mismo tiempo, fortalecer la capacidad de gestión de la administración.

La concejal de Presidencia y Personal y segunda teniente de alcalde, Elena Álamo, destaca la importancia de este paso. «Estamos cumpliendo objetivos históricos: consolidar en sus categorías al personal del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. Seguiremos gestionando los recursos humanos pensando en las necesidades de la administración y, por supuesto, sin olvidarnos de las personas«.

