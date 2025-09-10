Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Foto de familia de los trabajadores, que posaron junto al alcalde y varios ediles de la corporación. C7

San Bartolomé de Tirajana consolida 38 plazas en su plantilla mediante promoción interna

El Ayuntamiento culmina dos procesos de promoción interna para reforzar la estabilidad del personal municipal

CANARIAS7

CANARIAS7

San Bartolomé de Tirajana

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 16:28

El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, a través de la Concejalía de Presidencia y Personal, ha culminado dos procesos de promoción interna que suponen un hito histórico en la consolidación del personal municipal y que han permitido la consolidación de 38 plazas de su plantilla.

En concreto, en el marco del Plan Estratégico de Recursos Humanos, aprobado en pleno el 25 de abril de 2024 tras su paso por la Mesa General de Negociación (16 de mayo de 2023), se han llevado a cabo dos expedientes que refuerzan la estabilidad laboral en la administración local.

Uno impulsó una promoción interna horizontal para 22 plazas de auxiliar administrativo por concurso oposición. El procedimiento se inició el 5 de julio de 2024. Se presentaron 20 trabajadores, de los que 19 resultaron aprobados. Firmarán este jueves su contrato como laborales fijos en la categoría de auxiliar administrativo.

Este expediente da continuidad a un proceso iniciado en 2013 para transformar puestos de educador de esuelas infantiles, oficial de escuelas infantiles y cocinero en plazas de auxiliar administrativo.

Otro fue un proceso de promoción interna vertical para 22 plazas de administrativo como funcionarios de carrera. Convocado también el 5 de julio de 2024, culmina ahora con la toma de posesión de 16 empleados municipales, quedando pendiente la incorporación de otros 4 por causas de fuerza mayor.

La mayoría de estos trabajadores cuenta con más de 20 años de servicio y ya venían desempeñando estas funciones. Con estas dos promociones, informa el gobierno local en un comunicado, el Ayuntamiento cumple un doble objetivo: dar estabilidad y reconocimiento al personal municipal y, al mismo tiempo, fortalecer la capacidad de gestión de la administración.

La concejal de Presidencia y Personal y segunda teniente de alcalde, Elena Álamo, destaca la importancia de este paso. «Estamos cumpliendo objetivos históricos: consolidar en sus categorías al personal del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. Seguiremos gestionando los recursos humanos pensando en las necesidades de la administración y, por supuesto, sin olvidarnos de las personas«.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las Palmas de Gran Canaria pierde el control sobre Las Canteras
  2. 2 Muere una joven de 32 años presuntamente intoxicada por su madre
  3. 3 Consternación en Siete Puertas tras la muerte de Ofelia Josefina: «Esto es muy tranquilo, nunca pasa nada»
  4. 4 Fallece ahogada una persona mientras se bañaba en Taliarte
  5. 5 Así se gastó el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria 111.477 euros en la gala de elección del cartel del carnaval
  6. 6 Detenido un hombre por agredir sexualmente y grabar a su inquilina en Vecindario
  7. 7 La desesperación de Moisés García ante la inminente ejecución de desahucio de su vivienda
  8. 8 Se incendia un barco atunero encallado en Órzola
  9. 9 El hombre que acuchilló a su madre en Siete Puertas: «Fui yo quien la mató, ella me hacía brujería»
  10. 10 La viñeta de Morgan de este miércoles 10 de septimbre

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 San Bartolomé de Tirajana consolida 38 plazas en su plantilla mediante promoción interna

San Bartolomé de Tirajana consolida 38 plazas en su plantilla mediante promoción interna