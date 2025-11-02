San Bartolomé de Tirajana busca un lugar para el aseo de las personas sintecho La Obra Social recibirá 100.000 euros al año desde 2026 hasta 2028 para atender al colectivo | La organización aportará otros 20.000 más al año

El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y la organización no gubernamental (ONG) Obra Social de Acogida y Desarrollo ultiman las conversaciones y los trámites para dotar al municipio de un lugar donde las personas sintecho puedan acudir a asearse o a lavar su ropa. Esta es una de las prioridades que se han trazado ambas partes en el programa que han consensuado para la atención integral de este colectivo, que adolece de estos servicios básicos desde que cerró en 2023 el centro que Cáritas tenía habilitado en el parque de San Fernando.

El concejal de Servicios Sociales, Dimas Sarmiento, puntualiza que aunque les consta que en estos dos años buena parte de las personas que viven en la calle han estado usando para su aseo personal los balnearios de las playas, lo ideal es que este colectivo disponga de un servicio propio y adaptado a sus necesidades.

Por lo pronto, el Ayuntamiento ya aprovechó la sesión plenaria de octubre, celebrada este jueves, para aprobar una subvención nominativa plurianual de 100.000 euros al año para 2026, 2027 y 2028 en favor de la Obra Social de Acogida y Desarrollo, que dará cobertura financiera al convenio por el que la institución encargará a esta ong una intervención directa y personalizada con las personas que se hallan en situación de extrema vulnerabilidad en la vía pública.

Además, la organización humanitaria, con acreditada experiencia en la atención a personas sinhogar de otros municipios de la isla, se compromete a reforzar esa inversión anual con una aportación propia de 20.000 euros. Por tanto, el programa de trabajo que asumirá la Obra Social contará con 120.000 euros al año.

Su presidente, Jesús García Barriga, hermano de San Juan de Dios, detalla que intentarán que sea un lugar que no genere molestias en el entorno y que, al mismo tiempo, sea cómodo, seguro y discreto para las personas sintecho que al final lo usen.

En principio, la oferta del comedor social que sí procuraba Cáritas a través de Caipsho no está por ahora sobre la mesa, según el concejal. Se optará, al menos inicialmente, por la entrega itinerante de ayuda alimentaria.

300 personas sinhogar

García Barriga explica que su organización ya ha hecho un trabajo previo y que tiene identificados los principales asentamientos de personas sinhogar y sus necesidades. También les ha servido el informe elaborado por los técnicos de Servicios Sociales, que trazó un perfil de las 81 personas que son atendidas por el departamento. Sin embargo, el propio concejal del área reconoce que la incidencia del problema es mayor y que el sinhogarismo podría estar afectando en el municipio a unas 300 personas.

A este encargo de tres años a la Obra Social se le sumará, si cuenta con los apoyos necesarios, un proyecto integral de intervención frente a este mismo drama social y que también fue aprobado en el pleno. En este caso, se trata de una propuesta piloto de 24 meses que busca ofrecer atención personalizada, continua y coordinada a las personas que viven o pernoctan en la vía pública. Requeriría de un presupuesto de 356.000 euros, para el que el Ayuntamiento recabará el apoyo del Gobierno y del Cabildo. El plan contempla contratar igualmente a una ong.