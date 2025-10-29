Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este miércoles 29 de octubre de 2025
Foto de archivo de una calle del poblado de San Fernando. C7

San Bartolomé de Tirajana busca fondos para rehabilitar el poblado de San Fernando

Los proyectos requieren de una inversión de 8,3 millones para la que el consistorio pide la colaboración del Gobierno y del Cabildo

Gaumet Florido

Gaumet Florido

San Bartolomé de Tirajana

Miércoles, 29 de octubre 2025, 06:40

Comenta

El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana recaba apoyos de otras administraciones públicas para poder ejecutar la rehabilitación integral del poblado de San Fernando, el núcleo fundacional de la zona costera del municipio, que en 2021 cumplió 60 años.

El primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal, informa de que la corporación ha solicitado la colaboración, formalmente y por escrito, tanto del Gobierno de Canarias como del Cabildo. Y este martes, sin más lejos, tuvo la oportunidad de comunicárselo personalmente a la consejera regional de Turismo, Jéssica de León, durante la reunión que mantuvieron en el Parlamento canario.

La inversión que requieren los dos proyectos previstos asciende a 8,3 millones de euros (8.357.066), de los que 6,1 millones (6.112.195) se destinarían a obras de urbanización y mejora del poblado, y el resto, 2,2 millones (2.244.870), a la red subterránea de telecomunicaciones y servicios sociales.

La propuesta inicial data de 2023, pero no se pudo ejecutar y ahora la trata de retomar el actual gobierno, pero con una necesaria actualización de los precios, que se han incrementado en un 20%. El proyecto, se subraya en la memoria entregada a las administraciones a las que se les ha pedido ayuda, no solo mejorará la funcionalidad y la seguridad del poblado, sino que también pondrá en valor su patrimonio histórico y arquitectónico, fruto de un diseño del muy reconocido Manuel de la Peña.

El Ayuntamiento explica que la ejecución de estos proyectos está pendiente debido a la falta de dotación presupuestaria, que es lo que ha impedido iniciar las obras. Y es que, de contar con el dinero, aclaran desde el gobierno local, podrían comenzar de forma inmediata porque la documentación técnica está «totalmente preparada y lista para su licitación y posterior ejecución»

La propuesta incluye la rehabilitación y actualización del espacio público mediante la creación de una plataforma única peatonal accesible, la reordenación de las circulaciones rodadas, el soterramiento de las redes de telecomunicaciones y electricidad, la mejora del alumbrado, la reposición y gestión de la vegetación histórica, la incorporación de señalética interpretativa y la dotación de nuevo mobiliario urbano y equipamientos con criterios contemporáneos y sostenibles.

Las actuaciones previstas, según se recogen en la memoria, mejoran la calidad de vida de sus actuales habitantes. «La integración de iluminación pública, videovigilancia y puntos de recarga para vehículos eléctricos, junto con el ajardinamiento y la ordenación urbana, aseguran que la intervención no solo sea patrimonial, sino también sostenible y adaptada a las necesidades contemporáneas de la comunidad residente».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Borrón copero de la UD Las Palmas (3-1)
  2. 2 Ingresa en prisión la ciudadana que molestaba a los vecinos en Agüimes
  3. 3 Una cadena de borrascas llega a España en cuestión de horas y la Aemet advierte del impacto en Canarias
  4. 4 Muere un hombre ahogado en la playa de La Laja, en Las Palmas de Gran Canaria
  5. 5 «¿La clave de nuestro éxito? Tener los precios más bajos de Canarias y esto es un hecho, no un eslogan»
  6. 6 Un hombre muere tras una caída accidental y golpearse en el suelo en el Lomo Los Frailes
  7. 7 La capital grancanaria se rinde a los bocatas de La Pata Gourmet by Kiko
  8. 8 El Cabildo exige a Las Palmas de Gran Canaria que le devuelva el dinero para el campo de béisbol de La Minilla
  9. 9 Josep Martínez, exportero de la UD Las Palmas, atropella mortalmente a un anciano en Italia
  10. 10

    Detenido en Benalmádena por retener en su casa y violar con «gran violencia» a una joven a la que conoció en Tinder

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 San Bartolomé de Tirajana busca fondos para rehabilitar el poblado de San Fernando

San Bartolomé de Tirajana busca fondos para rehabilitar el poblado de San Fernando