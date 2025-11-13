San Bartolomé de Tirajana acoge este domingo su décimocuarto Encuentro Vecinal Las familias podrán disfrutar de un amplio programa de actividades desde las 10.00 hasta las 17.00 horas en el parque urbano del Sur, en Maspalomas

La Concejalía de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana celebrará el domingo 16 de noviembre de 2025, en el parque urbano del Sur, en Maspalomas, el decimocuarto Encuentro Vecinal, una jornada abierta al público que ofrecerá actividades y espectáculos para todas las edades entre las 10.00 y las 17.00 horas.

El encuentro comenzará a las 10.00 horas con la bienvenida oficial acompañada de música y animaciones, seguida a las 10.30 por una actuación de batucada en la entrada del parque. Desde las 11.00 hasta las 17.00 horas, el público podrá disfrutar de una amplia zona de actividades permanentes: castillos hinchables por edades, futbolín humano, circuito de karts, rocódromo, tirolina, ludoteca infantil, juegos tradicionales, talleres de yoga, pulseras y malabares, además del tradicional torneo de zanga y una yincana para todas las edades.

A las 11.30 tendrá lugar una actuación de payasos. A las 12.00, se desarrollará el taller Fortaleciendo la Participación Ciudadana, donde se explicará el trabajo realizado en el marco del nuevo Reglamento de Participación Ciudadana y se abrirá un espacio de diálogo con asociaciones y colectivos del municipio. Durante toda la jornada, se habilitará un stand informativo con el borrador del Reglamento y la posibilidad de registrar propuestas directamente en el parque.

A las 12.30 actuará la parranda Pa'lante. Entre las 13.30 y las 15.00 se hará una pausa para comida y descanso, retomándose la programación por la tarde con la actuación de un grupo musical a las 15.00 y música de DJ con animaciones desde las 16.30.

Temas

San Bartolomé de Tirajana