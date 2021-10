«NC saldrá reforzada de este pacto; el pueblo nos dio un toque»

Con 51 años y del mismo casco del pueblo, nació casi bajo la campana de la iglesia. Quizás por eso desde niño colaboró con el templo. Miembro de la asociación de vecinos El Roquete hasta hace nada y uno de los fundadores de la Asociación Cultural Santa Lucía y Los Labradores, estudió Graduado Social. Ha sido concejal, primero con CC, y luego con NC, desde 1999. Es el único edil que queda de la época de Camilo Sánchez.

-Es usted casi el heredero del legado de Camilo Sánchez...

-No puedo decir eso, pero sí he tenido en Camilo un ejemplo de cómo ser y estar en política. Por desgracia trabajé con él muy poco. Entré en julio de 1999 y falleció en diciembre del 2000. Me dijo que yo era la vara de medir la política en Santa Lucía casco y que la vara siempre tenía que estar firme. Con quien más trabajé fue con Silverio Matos. De todos los alcaldes con los que he trabajado quiero copiar algo. De Silverio, la cercanía, el don de gentes y la capacidad de escucha. De Camilo, su capacidad de trabajo. Y de Dunia González, su carácter decidido a la hora de actuar.

«La oposición no ha tenido el talante que se le pide (...). Propongo mano tendida y diálogo» francisco garcía

-NC ganó las elecciones en 2019, pero logra la alcaldía dos años y medio después. ¿Sabe a poco?

-NC ha priorizado los intereses de la ciudadanía antes que los políticos. Cuando Santiago Rodríguez (La Fortaleza) nos llama en febrero de 2020 para llegar a un acuerdo, entendíamos que el municipio debía recuperar capacidad de gestión y lealtad institucional. Nos avergonzaba que de manera constante apareciéramos en los medios por las discrepancias en el gobierno anterior.

- ¿Qué hizo mal NC, que bajó de 12 a 7 concejales en 2019?

-Creo que en el mandato pasado estuvimos poco accesibles a la ciudadanía. Nos faltó más calle.

-Y no han gobernado antes en este mandato porque el resto de las fuerzas se unieron al principio para impedirlo. ¿Qué parte de culpa tiene NC en esa reacción?

-Teníamos un acuerdo con el PSOE. Donde nosotros tuviéramos más votos, ellos nos iban a apoyar. Y a la inversa. Pero no fue así en Telde ni en Santa Lucía. Y es que el objetivo de todos era derrocar a NC. Se quejaban de que llevábamos 40 años en el gobierno y decían que había que terminar con NC. Y lo consiguieron. Pero por desgracia algunas fuerzas no supieron aprovechar el momento. Creo que tenían otras ambiciones que no eran precisamente el bienestar de la ciudadanía. A lo mejor tenían más intereses privados que públicos.

-La cúpula de NC le arropó en su elección. No parece esta una alcaldía cualquiera para NC.

-No lo es porque el nacionalismo en la isla se gestó en el sureste de Gran Canaria. Tengamos en cuenta que fue en Santa Lucía y en Agüimes donde nos presentamos por primera vez como asamblea de vecinos. El sureste es la cuna del nacionalismo en Gran Canaria.

-Tras 40 años de hegemonía en los gobiernos en Santa Lucía, este es el primer pacto en el que está su partido. ¿Qué balance hace?

-Es positivo. Con el diálogo se ven diferentes visiones de hacer política. Pero me gustaría recalcar que si bien NC ha estado gobernando 40 años en Santa Lucía, no hemos sido las mismas personas. Estamos intercalando la experiencia de gente como yo o Roberto Ramírez con la juventud de Paco Guedes, Yaiza Pérez o Ana Dorta.

-¿De esto sale reforzada NC?

-Lo tengo claro. Al fin y al cabo, fue un toque que nos dio el pueblo, la ciudadanía en 2019. Y de los errores se aprende.

-¿El gobierno es uno?

-Lo es, y cuando nos sentamos para pactar la alternancia en la alcaldía, todos estábamos satisfechos con el trabajo coordinado que se ha hecho. Habrán observado los ciudadanos que no han existido discrepancias en el seno del gobierno, y eso es fruto del talante de los líderes y de la capacidad de diálogo a la hora de afrontar decisiones. Y creo, además, que una cara positiva del covid fue que nos reforzó, nos hizo ver que había que estar bastante más cerca de la ciudadanía, y de ahí los presupuestos más sociales de la historia. Cohesionó nuestro trabajo. No me imagino cómo se hubiera afrontado la pandemia con el acuerdo de gobierno anterior.

-¿Pero en qué se va a notar que ahora está al mando NC?

-Mi propuesta es seguir cumpliendo el programa de gobierno e impulsar determinadas acciones que ya se han iniciado o que están pendientes. Vamos a seguir un trabajo continuista.

-¿Qué cualidades le aportará usted a la alcaldía?

-Creo que soy una persona cercana, humilde y sencilla, y quiero aportar humanidad, dedicación y capacidad de escucha y de diálogo. Y también aporto experiencia en la gestión municipal. He pasado por el 70% de las diferentes concejalías, salvo Educación, Cultura y Hacienda.

-¿Cómo valora a su antecesor, a Rodríguez, como alcalde?

-Le tocó vivir una etapa dura, pero creo que estuvo a la altura. Se sintió políticamente apoyado y pudo trabajar con la tranquilidad que necesita un alcalde.

-En su discurso tras su elección, hizo una convocatoria explícita a remar por Santa Lucía, también a la oposición. Pero los puentes parece que están rotos.

-Propongo mano tendida y diálogo, por eso me gustaría recuperar las juntas de portavoces para consensuar, o explicar, los presupuestos o los planes de inversiones. Queremos escuchar.

-Insiste en que hay una hoja de ruta marcada, pero ¿puede concretar alguna acción a la que se comprometa?

-Quiero recuperar el dinamismo de Santa Lucía y el bienestar de su gente...

-¿...Y algo más concreto?

-A ver, me comprometo a que finalizaremos el parque urbano Camilo Sánchez.

- Una china en el zapato...

-La oposición. Su manera de actuar en este mandato. No han tenido el talante que se le pide. Es la oposición más dura porque han judicializado la vida política, y lo que no consiguen en el Ayuntamiento, lo llevan al juzgado. Con el objetivo de que cuantos más asuntos lleven, más entretenidos están los trabajadores defendiendo estos asuntos y no dedicándose a lo que en realidad necesita Santa Lucía, como impulsar expedientes del área de Patrimonio, comprar suelo o resolver ordenanzas. Parte de la asesoría jurídica ha tenido que estar dedicada a resolver estos palitos en las ruedas que nos están poniendo. Me gustaría que se recondujera.

-¿ Y se ve optando otra vez a la alcaldía en 2023?

-Es una decisión que tiene que tomar el partido y yo me pongo a su disposición para lo que se decida hacer. Cuando Dunia me dijo de continuar en este mandato, le dije que sí, y cuando me dijo que iba de número dos, asumí que iba a jugar un papel importante. No me vi cerca de la alcaldía, pero entendí que me podía tocar. Y al final me tocó. Pero sí digo que nunca lo pensé. Cuando empezó en 1999, fue el número 13, por cierto, como Silverio Matos.