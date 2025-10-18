Sabina refuerza su presencia en Meloneras, amplía su tienda y apuesta por marcas exclusivas La compañía reinaugura oficialmente su 'store' en el CC Bulevard El Faro, que se abre también a ofertar artículos de moda y complementos

CANARIAS7 San Bartolomé de Tirajana Sábado, 18 de octubre 2025, 23:35 Comenta Compartir

La histórica enseña canaria Perfumería Sabina refuerza su presencia en Meloneras, en San Bartolomé de Tirajana, amplía la tienda que tiene abierta desde 2008 en el Centro Comercial Bulevard El Faro y hace una apuesta por las marcas exclusivas, firmas nicho en perfumería que convierten este punto de venta en un auténtico 'flagship store' del grupo.

La empresa tiene tan presente que esta tienda es estratégica para Sabina, emplazada en una de las calles turísticas más transitadas de Europa, que quiso compartir con parte de su distinguida clientela la satisfacción empresarial por su ampliación. Organizó una fiesta de reinauguración que reunió, además, a lo más granado de la sociedad insular y municipal, entre la que no faltó el alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez, y varios concejales de su gobierno.

El director de Expansión de la empresa, Raju Daswani, aprovechó el evento, celebrado esta semana en la propia tienda de Meloneras, para agradecer al grupo Lopesan, que gestiona el centro comercial, su disposición a facilitar el empeño de Sabina de adaptarse a las exigentes demandas de sus clientes. «Hace años que nos pedían un local un poco más amplio y más dinámico, pero hasta ahora no habíamos tenido espacio; por eso esta oportunidad es un auténtico lujo», indicó.

Raju Daswani, director de Expansión de Grupo Sabina, muy satisfecho al poder contar con un buque insignia «en la calle más turística de Europa»

El local contaba con 225 metros cuadrados y ha ganado superficie hasta los 380 metros. Las obras de ampliación se prolongaron durante tres meses y en diciembre de 2024 ya pudo reabrir para encarar el 2025 con una imagen renovada, una superficie apta para diversificar su oferta e incluir artículos de moda, complementos y accesorios. Pero, sobre todo, les ha permitido doblar la apuesta por el perfume nicho, el perfume de autor, como destacó Daswani en las breves palabras que brindó al público presente en el acto, dinamizado por un dj y por un exquisito cóctel servido de buen vino. «En Meloneras tenemos marcas que tienen muy pocas perfumerías en España; ese portfolio tan exclusivo y un equipo humano especializado son dos de las bazas de nuestro grupo», apuntó.

Con esta son 12 las tiendas que Sabina mantiene abiertas, una presencia en el mercado local que ha sabido compaginar y complementar desde 2013 con una expansión 'online' que les ha permitido conectar con incondicionales de más allá de las orillas de las islas. «El 'online' ya no es el futuro, es el presente; nuestra página es la número uno a nivel turístico Canarias-Baleares; y nos hemos posicionado en el top 3 de España y en el top 10 de Europa».

Imágenes de la reapertura de Sabina Meloneras. Juan Carlos Alonso

Marco Aurelio Pérez, que también se dirigió a los presentes, subrayó que el hecho de que empresas como Sabina «sepan renovarse, adaptarse y crecer nos da más fortaleza como destino turístico y nos hace más atractivos». Tiendas como la que tiene Sabina en Meloneras «aportan a los turistas un motivo más para visitar Gran Canaria».

Hizo también una felicitación expresa «a la gran familia de Sabina», un grupo que, timoneado por Lalo Daswani, presidente de Grupo Sabina, sigue fiel a aquel espíritu de con el que nació hace 52 años, cuando los fundadores Chello, Kumar y Lalo emigraron a Canarias, allá por 1968, y poco después, fruto de su tenacidad y de su capacidad de trabajo, abrieron la primera tienda en 1973 en los bajos del Hotel Corona Roja, en Playa del Inglés.

En la reinauguración de la tienda estuvieron, entre otros, Francisco López, CEO del grupo Lopesan, José Juan González, CEO de Canaragua, Pedro Andueza, de CEO Velorcios y presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) de Canarias, y Magüi Melián, CEO de Domingo Alonso. A cada asistente se le obsequió con una ficha para jugar a la ruleta y al blackjack y optaron así a suculentos premios.