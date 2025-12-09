Roque Aldeano denuncia que el Gobierno ha dejado de invertir cerca de 33 millones en la carretera La Aldea-Agaete El colectivo exige mayores inversiones para compensar los recortes de los tres últimos ejercicios y finalizar el nuevo trazado en el 2027, dos años después de lo previsto

Unos 33 millones de euros se han dejado de invertir durante los tres últimos años en la ejecución de la segunda fase de la carretera La Aldea-Agaete, según se desprende de las partidas asignados en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias incluidas en los ejercicios 2023, 2024 y 2025 y las correspondientes anualidades vigentes, con fecha de finales del pasado mes de septiembre, de acuerdo con la información aportada a Nueva Canarias por la dirección general de Infraestructura Viaria al viceconsejero de Relaciones con el Parlamento (Consejería de Presidencia). Para Foro Roque Aldeano, que ha remitido un comunicado, estos recortes han sido el principal motivo de la ralentización de los trabajos en una vía que debió estar finalizada desde el primer semestre de este año que ya finaliza, una vez cumplidos los 65 meses recogidos en la adjudicación.

Este colectivo ciudadano considera que, curiosamente, a raíz de la puesta en servicio de los túneles de Faneque, a principios de febrero de 2024, la lentitud de las obras ha sido evidente. Justo en este ejercicio, de los 41,27 millones recogidos en los presupuestos regionales, los pagos periódicos realizados sólo ascendieron a 16,5 millones. En el año anterior, el 2023, del presupuesto asignado, 33,40 millones, el pago ascendió a 27,80 millones. En el actual 2025, al día 29 de septiembre, las liquidaciones periódicas realizados alcanzaban unos 19 millones de los 21,77 millones asignados al tramo Agaete-El Risco. Consecuentemente en el último trienio y a la fecha precitada de las anualidades vigentes con IGIC ascendieron a 63.306.678 euros, frente a los 96.458.053 presupuestados.

Roque Aldeano ha venido exigiendo a la consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias incrementar las partidas presupuestarias que permitan conjuntamente poner en circulación el tramo Agaete-El Risco lo antes posible y, a la vez, acelerar la construcción del enorme viaducto a levantar en ese barrio agaetense.

23 de mayo de 2027: nueva fecha de acabado de las obras sin el viaducto de El Risco

Este colectivo ciudadano considera que los 19,7 millones previstos para 2026 son insuficientes para avanzar en las obras del nuevo trazado, que debieron ya estar finalizadas. Por la información que maneja el foro, el nuevo plazo vigente para la finalización de los trabajos, según se recoge en la información aportada por la dirección general de Infraestructura Viaria, es el 23 de mayo de 2027. Eso sí, seguramente, sin el puente de El Risco, cuyo plazo se ejecución previsto de 30 meses estará para avanzado el 2028, casi veinte años desde que se iniciaran las obras de carretera de La Aldea y transcurridas varias décadas desde que el pueblo aldeano venía suplicando acabar con el aislamiento y la peligrosidad de una vía.

El tramo pendiente de poner en servicio entre los túneles de Faneque y Agaete incluyen siete túneles, excavados desde 2023, revestidos, pendientes de completar instalaciones, pavimentación, sistemas de energización y control. A ello se unen dos elementos singulares pendientes de ejecutar que corresponden al viaducto de El Risco (572x88 metros) y al del barranco de La Palma (110x28).