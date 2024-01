El rodaje de la serie de Netflix 'The road trip' se desplaza dos días a Santa Brígida

Los próximos días 18 y 19 de enero, Santa Brígida se convertirá en escenario del rodaje de la serie británica 'The Road Trip', protagonizada por la actriz Emma Appleton junto a Laurie Davidson y David Jonsson,

Durante su estancia, la productora establecerá su campamento base en el parking contiguo a las 96 viviendas, por lo que se habilitará otro espacio en la vía exclusivamente para el aparcamiento de los residentes de la zona. Además, se ocupará la mitad del parking del club de tenis de Tafira para instalar un campamento técnico.

Tras estos días, la productora se desplazará a diversas locaciones de la isla para continuar con la filmación, retornando al municipio en febrero, donde permanecerán dos semanas. Finalmente, regresará en marzo para completar las grabaciones en el municipio de Santa Brígida.

Emma Appleton encabeza el trío protagonista de la serie 'The Road Trip', junto a Laurie Davidson y David Jonsson, cuyo reparto se completa con Isabella Laughland y Angus Imrie.

La historia argumental se centra en Addie (Appleton) y su hermana, que emprenden un viaje por carretera para acudir a la boda de un amigo en España, y se ven obligadas a incluir en el trayecto al ex de Addie, Dylan, su mejor amigo Marcus y un completo extraño, Rodney. Los secretos que comparten durante el viaje convertirán la travesía en una carrera de obstáculos.

'The Road Trip' es un proyecto de la productora 42 y la división internacional de Paramount (PTIS, The International Studio Division of Paramount Global).

Desde el Ayuntamiento de Santa Brígida pedimos colaboración ciudadana ante las molestias que pudiera ocasionar. La serie es también una oportunidad para destacar la belleza y singularidad de nuestra Villa en la pantalla internacional.